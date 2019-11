Belgio-Cipro | orario tv | probabili formazioni e pronostico

Napoli - Mertens non rientra a Castel Volturno : ha recuperato e si candida per Belgio-Cipro : Mertens ha recuperato dall’infortunio, vuole esserci per Belgio-Cipro Buone notizie per il Napoli arrivano dal Belgio e riguardano Dries Mertens. Il Mattino spiega che l’attaccante non rientrerà oggi in Campania per la ripresa degli allenamenti a CastelVolturno. Il giocatore sembra aver recuperato della botta subita in Russia e vorrebbe giocare domani contro Cipro. Oggi la decisione col ct Roberto Martinez. PER LEGGERE TUTTE ...