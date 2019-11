Beach volley | World Tour 2019 Chetumal Di Usa e Australia gli ultimi sigilli dell’anno

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Usa efesteggiano vittorie importanti nella corsa alla qualificazione olimpica sulla sabbia messicana didove si è disputato l’ultimo torneo del. In campo maschile ad avere la meglio sono stati gli statunitensi Taylor Crabb e Gibb e hanno regalato così alla nazionale maschile a stelle e strisce il primo successo di uno degli anni che verrà ricordato nella storia come i più avari per gli Yankees. Crabb/Gibb hanno sconfitto in finale 2-1 (21-16, 16-21, 15-12) gli olandesi Brouwer/Meeuwsen a cui quest’anno è mancato spesso il centesimo per fare l’Euro e che anche in terra messicana si sono arresi in extremis al termine di una finale molto combattuta. Terzo gradino del podio per l’altro Crabb, Travor, in coppia con Bourne che, nella finale che valeva la terza piazza, hanno superato 2-0 821-16, 21-12) la coppia tedesca Winter/Walkenhorst. ...

