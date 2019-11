Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A. Alessandro Gentile MVP azzurro nonostante la sconfitta della sua Trento : 25 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 8/14 da 2 (57%) e 1/2 da tre, questi sono i grandi numeri messi a referto da Alessandro Gentile nel match tra la sua Trento e la Vanoli Cremona. nonostante ciò, tuttavia, il sodalizio trentino ha perso in casa contro i ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. Poco, però, si può imputare al casertano, il quale avrebbe potuto giusto tirare un po’ meglio i liberi (6/10), ma, per il resto, è stato autore di una ...

Basket femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella sesta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Nell’anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare, con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di Serie A. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella 6a giornata di Serie A di Basket femminile. Nell'anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in cattedra ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Abass è una certezza - Mezzanotte e Zanelli decisivi : Aspettando il posticipo tra Olimpia Milano e Oriora Pistoia di questa sera, andiamo a vedere quali sono stati i migliori azzurri dell’ottava giornata delle Serie A 2019-2020 di Basket. Andrea Mezzanotte: il 21enne della Dolomiti Energia Trento si conferma una delle più belle sorprese azzurre di questa prima parte di stagione. Protagonista anche in quel di Pesaro, dove segna 18 punti ed è mortifero dalla linea dei tre punti (4/5 ...

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1. Crudo e Consolini sugli scudi - molto bene anche Kacerik e Baldelli : Al termine della quinta giornata di Serie A1, che vede la coppia Ragusa-Venezia in testa e la sola Battipaglia ancora a quota zero vittorie, c’è un gruppo italiano un po’ particolare e variegato che si è fatto notare lungo le sette partite giocate. Andiamo a scoprire con precisione nomi, numeri e fatti. Classe ’95, da questa stagione al Geas Sesto San Giovanni, Sara Crudo sta ritrovando un’ottima fiducia dopo esser stata molto ...

Basket - i migliori italiani della 7a giornata di Serie A. Moraschini - Tessitori e il duo Laquintana-Abass in primo piano : La settima giornata si mostra un po’ più ricca delle ultime in merito alla produzione del blocco degli italiani in Serie A. Molti, infatti, sono stati i nostri giocatori capaci di incidere in maniera importante nelle partite giocate tra sabato e ieri. In termini di valutazione, il migliore è Riccardo Moraschini, per il quale va fatto notare che, nonostante sia rimasto fuori dai 12 con il Barcellona, non sia stato minimamente scalfito dalla ...

Basket femminile - le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Sara Bocchetti top scorer - molto bene Nicole Romeo ed Ilaria Milazzo : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile Sara Bocchetti: miglior marcatrice azzurra della quarta giornata. Una super prestazione nella vittoria della sua Vigarano contro Battipaglia. Per la nativa di Napoli ci sono 24 punti a referto, con il 50% da tre punti. llaria Milazzo: ormai è una certezza in questo riepilogo delle migliori italiane della ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Alessandro Gentile e Awudu Abass - due padroni del weekend tricolore : In una sesta giornata caratterizzata dalla fuga in classifica della Virtus Bologna, dalla sfida delle metropoli con 7591 persone per Virtus Roma-Olimpia Milano e da quattro vittorie in trasferta, andiamo a vedere quel che è capitato ai giocatori italiani. Sono due gli assoluti dominatori del weekend: Alessandro Gentile ed Awudu Abass. Il primo, nella vittoria di Trento contro Treviso (con più di qualche brivido), ha messo insieme ...

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Zanelli e Campogrande decisivi a Brindisi - si fanno vedere Pecchia e Candi : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per quanto riguarda il comparto degli italiani protagonisti nel quinto turno di Serie A 2019-2020. Andiamo a vedere, come di consueto, chi si è comportato meglio nelle partite giocate nel weekend. In linea teorica, il titolo di MVP sarebbe da affidare a Daniele Cinciarini, positivo (con 11 punti, 3 assist e 15 di valutazione) nel primo tempo del match della sua Fortitudo Bologna in trasferta al Palazzo ...