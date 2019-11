Basket | EuroCup 2019-2020 | Oldenburg-Trento Programma | orario e tv

Basket - EuroCup 2019-2020 : Andorra-Virtus Bologna. Programma - orario e tv : Tornerà in campo mercoledì, da già qualificata per le Top 16 di EuroCup 2019-2020, la Virtus Bologna: questa volta la trasferta è quella di Andorra. Le V nere, da sole in testa al girone A, fanno parte dei tre team che già sono certi di giocare ancora dall’8 gennaio al 4 marzo. Andorra, invece, è al terzo posto con quattro vittorie e tre sconfitte, che per ora lascia un certo margine di tranquillità in merito al superamento della prima ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Cedevita Olimpija Lubiana-Brescia. Programma - orario e tv : La Germani Basket Brescia è ad un passo dal riscrivere la sua storia. Una vittoria contro il Cedevita Olimpija Lubiana vorrebbe dire qualificazione alle Top-16 di EuroCup, traguardo mai raggiunto in passato dalla squadra lombarda. Alla formazione di coach Esposito, però, servirà vincere in Slovenia. Brescia è reduce dall’importante successo con la Joventut Badalona e punta a confermarsi in una notte che può risultare storica. Cedevita ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Tofas Bursa-Venezia. Programma - orario e tv : Si gioca mercoledì alle 18.00 al Tofas Spor Salonu di Bursa la partita tra i turchi del Tofas Spor Kulubu e l’Umana Reyer Venezia valida per l’ottava giornata, la terza di ritorno, del gruppo B della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. I campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele hanno cinque vittorie e due sconfitte nella competizione continentale e cercano la qualificazione matematica alla Top 16, che arriverebbe in ...

Basket : Luca Banchi non è più l’allenatore del Lokomotiv Kuban. Fatale il deficitario rendimento in EuroCup : Luca Banchi è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore del Lokomotiv Kuban di Krasnodar. La decisione della società arriva dopo il rendimento non corrispondente alle aspettative del club, che in VTB League è a quota 3 vittorie e 2 sconfitte, ma che, soprattutto, in EuroCup è in seria difficoltà, sull’orlo dell’eliminazione dopo la prima fase con due partite vinte e cinque perse nel girone B, quello di Venezia. Queste le ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia si avvicina alle Top-16. Vittoria fondamentale con la Joventut Badalona : Vittoria importante della Germani Brescia nella settima giornata di EuroCup. La squadra di coach Esposito ha superato in casa gli spagnoli della Joventut Badalona per 87-83. Un successo pesantissimo in ottica qualificazione alle Top-16 con la Leonessa vicinissima ad un obiettivo storico per la società lombarda. Grandissima prestazione di Kenneth Horton, che mette a referto 21 punti, ed anche di Andrea Zerini, che chiude con 12 punti ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : quinta vittoria consecutiva per Venezia che batte Krasnodar e sale in vetta al girone : Nella settima partita, la seconda di ritorno, del gruppo B della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 disputata al Palasport Taliercio di Mestre, disputata ugualmente malgrado il dramma che ha colpito la Serenissima, la Umana Reyer Venezia ha battuto soffrendo il Lokomotiv Kuban Krasnodar col punteggio di 66-61 Primi 15 minuti di gioco equilibratissimi con i campioni d’Italia di Walter De Raffaele che chiudono il primo quarto ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 66-61 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : Daye trascina la Reyer al successo nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-61 Uno su due ai liberi per De Nicolao ma per Krasnodar non c’è più tempo, quinta vittoria consecutiva per Venezia in EuroCup, lagunari in testa al girone! 65-61 Due su due ai liberi per Kalnietis. 65-59 Tripla di Dekker, seconda tripla a segno per Krasnodar in tutta la partita. 65-56 Altra tripla di Daye! 62-56 Dekker a segno in gancio da sotto. 62-54 Micidiale stoppata di Tonut a ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 48-50 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - una brutta Reyer ancora indietro alla fine del terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-52 Stupendo canestro di Daye! 50-52 Si sblocca Dekker, il miglior marcatore del Krasnodar. 50-50 Canestro e fallo per Vidmar che però non mette il libero aggiuntivo. 48-50 Finisce con due errori di Chappell e Watt il terzo quarto. 48-50 Uno su due ai liberi per Watt. 47-50 Uno su due ai liberi per Kuzminskas. 47-49 Krasnodar di nuovo in vantaggio con Kuzminskas. 47-47 Due su due ai liberi ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : la Virtus Bologna conquista le Top-16. Vittoria in rimonta contro il Maccabi Rishon Lezion : Missione compiuta per la Virtus Bologna, che stacca il biglietto per le Top-16 di EuroCup. La squadra di Djordjevic ha centrato la qualificazione grazie alla Vittoria in rimonta sul campo del Maccabi Rishon Lezion per 85-79. La Virtus ha rimontato quattordici punti di scarto, grazie anche ad un meraviglioso ultimo quarto da 25-10. Ottima prestazione di Julian Gamble che mette a referto 19 punti, uno in più di Milos Teodosic. Non ...

LIVE Brescia-Joventut Badalona 0-0 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : si comincia al PalaLeonessa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, mancano pochi attimi all’inizio delle ostilità. 20:40 In virtù della sconfitta del Kazan sul campo dell’Olimpija, gli spagnoli, vincendo stasera, hanno l’occasione di balzare in testa proprio insieme ai russi. 20:35 La Leonessa stasera dovrà fare attenzione principalmente a Klemen Prepelic, miglior realizzatore della ...