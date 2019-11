Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi-Szombathely. Programma - orario e tv : Torna in campo mercoledì 20 novembre, alle 20.30, l’Happy Casa Brindisi, impegnata in Basketball Champions League, tra le mura amiche, contro gli ungheresi dello Szombathely. Sarà una partita fondamentale per ambedue i sodalizi dato che, al momento, entrambi si trovano nella parte bassa della classifica del girone D con un record identico, vale due vittorie e tre sconfitte. Un ulteriore passo falso, dunque, complicherebbe ancor di più la ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Hapoel Holon-Dinamo Sassari. Programma - orario e tv : Trasferta in Israele per la Dinamo Sassari nella quinta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2019-2020: i sardi, infatti, domani pomeriggio saranno di scena ad Holon, dove sfideranno l’Hapoel padrone di casa. Palla a due prevista per le ore 18.30 italiane (19.30 locali). Le due formazioni arrivano al confronto di domani in un ottimo stato di forma, dal momento che entrambe hanno collezionato tre vittorie ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 5a giornata : la Dinamo Sassari travolge Strasburgo comandando fin dall’inizio : Vittoria roboante per la Dinamo Sassari, che disintegra senza tanti problemi i francesi del SIG Strasburgo al PalaSerradimigni nel quinto turno di Champions League. Il punteggio finale è di 90-67, e la classifica ora sorride, a causa dell’aggancio al Turk Telekom Ankara (rimasto da solo per 24 ore) in testa con 4 vittorie nel girone A. Cinque gli uomini in doppia cifra per gli uomini di Gianmarco Pozzecco: Curtis Jerrells (14), ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 90-67 - sardi vittoriosi senza nessuna difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – SASSARI: Jerrells 14; STRASBURGO: York 21 VINCE SASSARI! Nettissimo il 90-67 con cui la Dinamo porta a casa la quarta vittoria in questa Champions League 90-67 Altra tripla di Inglis 90-64 JACK DEVECCHI! Eccola, la tripla che tutto il PalaSerradimigni aspettava! 87-64 ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 82-54 - non c’è più partita a 5' dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Boato del PalaSerradimigni, perché entra in campo capitan Jack Devecchi 84-54 2/2 Bucarelli Si lancia in uno contro uno Bucarelli, arriva il fallo di Grant che lo manda in lunetta 82-54 Appoggio di Dallo 82-52 2/2 Gentile C’è campo anche per Daniele Magro e Lorenzo Bucarelli (che era entrato già nel secondo quarto) Time out chiamato da Vincent Collet Due liberi per Stefano Gentile 80-52 ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 71-46 - sardi sul velluto a 10' dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-48 Ancora in step back, è sempre lui, Curtis Jerrells: +30 Sassari a 7’35” dalla fine 75-48 2/2 Pierre, 8’30” al termine Ancora un fallo antisportivo, questo fischiato contro Dallo che abbranca il braccio destro di Pierre: due liberi e possesso Dinamo 73-48 Vola in appoggio Jerrells 71-48 Prende bene posizione Grant e segna Inizia l’ultimo quarto TOP SCORER ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 55-39 - sardi in controllo a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-41 VITALI! La bomba del +21! 0/2 Bilan Inglis regala due ulteriori liberi a Bilan. 3’43” a fine terzo quarto 59-41 A segno dal mezzo angolo Scrubb 59-39 Vola Pierre! Ancora +20 Sassari 57-39 2/2 Evans Evans rischia uno spettacolare gioco da tre punti, lo ferma con il fallo Inglis, due liberi 55-39 Stoppata irregolare di Grant su Vitali, due punti validi 53-39 Ancora York da tre, ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 47-28 - a metà gara dominio dei sardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di tutti i dati della partita, il più impietoso riguarda la valutazione: 63-24 Sassari TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: York 11 Sbaglia la tripla Serron, finiscono così i primi 20 minuti con un ampio vantaggio in favore della Dinamo 47-28 Tripla di York, è la sua terza. Ultima azione del quarto per Sassari, ne avrà un’altra Strasburgo 47-25 Spissu riceve il contropiede da ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 39-12 - dopo 15 minuti una sola squadra in campo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: York 11 Sbaglia la tripla Serron, finiscono così i primi 20 minuti con un ampio vantaggio in favore della Dinamo 47-28 Tripla di York, è la sua terza. Ultima azione del quarto per Sassari, ne avrà un’altra Strasburgo 47-25 Spissu riceve il contropiede da Pierre, fa saltare l’uomo e appoggia 45-25 Bellissima penetrazione di Pierre che ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 25-10 - primo quarto senza storia a favore dei sardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: Dallo, Scrubb, Traoré, Serron, York 2 25-10 CURTIS JERRELLS! Spara la tripla sulla sirena, il classico del numero 55 colpisce dopo i primi 10 minuti! 22-10 Evans approfitta ancora delle concessioni della difesa di Strasburgo per realizzare 20-10 Prende la linea di fondo Scrubb e realizza Ultimo minuto del primo quarto 20-8 Trice in ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : 12-4 - buona partenza degli uomini di Pozzecco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-4 1/2 Bilan Si torna in campo con due tiri liberi per Bilan Splendida palla di Evans per Bilan, fatta passare dietro la schiena di Grant: c’è fallo sul croato. Time out chiamato da Vincent Collet 11-4 PIERRE! Parziale 9-0 Sassari aperto 9-4 Sbaglia Pierre in transizione veloce, raccoglie Evans che appoggia al vetro 7-4 VITALI DA TRE! Va avanti Sassari dopo 3’30” Sbaglia ...

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida di stasera – Torun-Sassari – PAOK Salonicco-Brindisi di ieri Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita della Dinamo Sassari in basketball Champions League per l’edizione 2019-2020. Arriva in Sardegna il SIG Strasburgo. Per la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco l’obiettivo è di consolidare la positiva situazione di classifica, con tre ...

