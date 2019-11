Barbano | Ronaldo ipocrita fuori dal campo Niente onestà intellettuale | dignità e

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sul Corriere dello Sport, Alessandroscrive delle parole didi ieri. Il campione portoghese ha dichiarato che non c’è nessun caso legato alla sua sostituzione, che il caso lo ha creato la stampa. Naturalmente ha ammesso che non gli piace essere sostituito. Chi ha consigliato a CR7 di rispondere così è un “maestro di comunicazione. E di ipocrisia”, scrive. Perché restano le immagini diche non stringe la mano a Sarri al momento della sostituzione, non si accomoda in panchina e se ne va dallo Stadium. “Chi pensava che un campione così, capace di rivelare la distanza tra l’atleta comune e il fenomeno, avessedal, non dico una spina dorsale pari al fascio di muscoli che espone quando si avventa sul pallone, ma almeno una modesta dose die coraggio sportivo, si è sbagliato”. Meglio godersi il ...

