Avanti Napoli | riprendiamo il cammino in Italia e verso l’Europa

Napoli ha bisogno di un centrAvanti - Allan Piace a Conte - Hysaj-Florenzi? Possibile scambio : Chiariello: oggi Repubblica titola: “De Laurentiis pronto a farla pagare ai giocatori”. La domanda che dobbiamo porci è: “Ma al mercato di Gennaio, ci sarà ancora Ancelotti al Napoli?”. C’è un marasma generale. Napoli Allan DE LAURENTIIS ANCELOTTI — A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare dell’attuale ...

Maltempo su Napoli - voragine inghiotte automezzo dei rifiuti dAvanti alla scuola : voragine davanti la scuola inghiotte una macchina spazzatrice. È quanto successo poco fa nella centralissima piazza Gramsci a Giugliano davanti l'ingresso del Primo Circolo Didattico....

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : Avanti Lozano e Milik - out Manolas : Napoli-Genoa, le probabili formazioni probabili formazioni Napoli-Genoa. Gli azzurri di Carlo Ancelotti tornano in campo dopo l’ammutinamento e il pari col Salisburgo, tornano in campo in Serie A dopo il brutto ko dell’Olimpico contro la Roma. Secondo le ultime raccolte da Forzazzurri.net, con Allan, Manolas e Ghoulam non convocati, toccherà a Hysaj e Maksimovic completare il reparto difensivo con Di Lorenzo e Koulibaly. A ...

Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Diretta tv : dubbi dAvanti - Champions League - : Probabili formazioni Napoli Salisburgo: le mosse di Carlo Ancelotti e Jesse Marsch per la partita di Champions League, quarta giornata del gruppo E.

Dzeko : “Una sorpresa essere dAvanti al Napoli? Non so. Ma c’è ancora tanto da giocare” : Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Roma-Napoli, è intervenuto l’attaccante giallorosso Dzeko. E’ una sorpresa essere davanti al Napoli in classifica? “Non so se è una sorpresa, ma è troppo presto per parlare di queste cose. C’è ancora tanto da giocare. Oggi c’è il Napoli, tutte e due le squadre stanno bene. Speriamo in una bella partita che si possa vincere” Hai già pensato come fronteggerai il tuo ...

Napoli - Ancelotti dAvanti ai giudici : audizione terminata dopo 20 minuti : È terminata dopo venti minuti l'audizione di Carlo Ancelotti davanti alla I sezione della corte sportiva di Appello, presieduta da Lorenzo Attolico. L'allenatore del Napoli...

Mercato Juventus : un centrAvanti per i bianconeri. Sgarbo al Napoli : Mercato Juventus – Situazione complessa ma che lentamente va delineandosi quella in casa Juve. La dirigenza del club di Corso Galileo Ferraris è a lavoro con un occhio al futuro; l’intenzione è quella di continuare a vincere in Italia e provare ad imporsi in Europa. Proprio nelle competizioni continentali, si sta mettendo in mostra con prestazioni eccezionali il giovanissimo attaccante norvegese Haaland, sul quale ci sono molte big ...

Francesco Borrelli aggredito dAvanti al cimitero di Napoli : «Colpito con la spranga dal parcheggiatore abusivo» : «Un parcheggiatore abusivo mi ha aggredito con una spranga all'esterno del cimitero Nuovissimo di Napoli. La solita storia purtroppo, quando andiamo a bloccare gli affari di questi...

Audio contro de Magistris - il sindaco di Napoli non ci sta : «Andrò sempre Avanti» : «La mia storia personale di uomo delle istituzioni e la storia di questa bellissima e difficile esperienza amministrativa, che fa di Napoli l'unico laboratorio autonomo civico del Paese,...

Salisburgo-Napoli 0-1 live - Mertens porta Avanti gli azzurri! : Salisburgo-Napoli live – Il Napoli arriva alla terza giornata dei gironi di Champions League da prima nel girone E. Quattro punti dopo la vittoria sul liverpool e il pareggio contro il Genk, ora la squadra di Ancelotti vuole dare continuità. Avversario non facile. Il Salisburgo ha raccolto 3 punti, ma nonostante la sconfitta contro il liverpool si è dimostrata una squadra ostica e ricca di talento. Il pericolo numero uno è Haland, ...

Cecchi : ”Grande novità nel Napoli che ha un grande centrAvanti - Milik” : Stefano Cecchi è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in “Microfono Aperto” per parlare -tra l’altro- del Napoli e di Milik. Queste le parole del giornalista: SUL CASO DE LIGT: “Il problema è che il regolamento e le circolari hanno due codicilli: uno dà ragione a chi dice che è rigore, l’altro a chi dice che non lo è. De Ligt fa una giocata, ma arriva sulla ...

Milik fa il centrAvanti - Insigne gioca dove vuole Ancelotti : Napoli-Verona 2-0 : Se hai un centravanti che fa due tiri e segna due gol, la vita ti sorride. È quel che è successo al Napoli nella serata in cui nella prima mezz’ora foschi presagi si affacciano sul San Paolo e poi ci pensa Arkadiusz Milik a diradare le nubi. Con due gol da centravanti vero. Da area di rigore. da area piccola. Insomma da centravanti. La polemica sul minutaggio è di fatto consegnata agli archivi. Il polacco segna due gol belli. Uno nel primo ...

Napoli - lavoratori Whirpool in strada e corteo dAvanti alla Regione : «Senza lavoro non c?è dignità» : Sono in duecento e sono partiti da Piazza San Giacomo per dirigersi davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia. I lavoratori della Whirpool non ci stanno e questa mattina sfilano per le...

Paratici sorprende : rinnovo col Napoli difficile - la Juventus si fa Avanti : Paratici Juventus – Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, sta per l’ennesima volta provando a sorprendere tutti con un colpo inatteso. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese starebbe provando l’ennesimo “scippo” al Napoli. A riportare la notizia, è il portale calciomercato.com, secondo cui l’interesse del club di Corso Galileo Ferraris per Elseid Hysaj è ...