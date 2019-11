Aurora Ramazzotti si domanda | Sarò mica asiatica?

Aurora Ramazzotti e il gelo con Marica Pellegrinelli : il mistero della scaletta : Sembra essere calato il gelo fra Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros e l’ex moglie del cantante, la modella Marica Pellegrinelli. Eros e Marica si sono separati qualche tempo fa ed ora, mente lei è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, per lui si è parlato di una love story (smentita) con la neo Miss Italia Carolina Stramare. Le due, che prima della separazione aveva un buon rapporto testimoniato anche da numerosi post ...

Aurora Ramazzotti - la dedica al fidanzato Goffredo Cerza : "Ti affiderei la mia anima" : Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore, ha affidato al proprio account Instagram, una dolce dedica al fidanzato Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha rivolto dolcissime parole al giovane compagno con cui, ormai, è fidanzata da quasi due anni. Ecco il testo del messaggio postato sui social: Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere.

Aurora Ramazzotti - la foto con il fidanzato manda in tilt i social : “Goffredo - ti regalo…”. Like a pioggia : Con oltre 1 milione e mezzo di followers, Aurora Ramazzotti è diventata uno dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo italiano. Cresciuta nell’ombra dei due ingombranti genitori, il cantante Eros Ramazzotti e la showgirl svizzera Michella Hunziker, la giovane è riuscita a farsi spazio e a ricoprire un ruolo di un certo rilievo anche in televisione. Per due anni consecutivi ha condotto il Daily di ‘X-Factor’, mentre lo scorso anno è ...

Aurora Ramazzotti - gelo con Marica Pellegrinelli : Da luglio 2019 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono più una coppia: dopo dieci anni d'amore e due figli - Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4 - il cantante romano e la modella si sono lasciati, con lei che è finita tra le braccia dell'imprenditore Charley Vezza.A questo il settimanale Diva e Donna ha aggiunto un dettaglio, ovvero che la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti abbia avuto ...

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli Hanno Litigato? Ultime Novità sul Loro Rapporto! : Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti sono rispettivamente l’ex moglie e la figlia primogenita di Eros Ramazzotti. Da quando il cantante e la modella si sono separati Aurora ha sempre dichiarato di continuare voler bene a Marica perché sarà per sempre la madre dei suoi fratelli. Adesso però le cose tra le due sembrano diverse. Ecco i dettagli. Quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati sulla Loro separazione è ...

“Meno 3”. Aurora Ramazzotti - il gossip esplode dopo il messaggio misterioso al fidanzato Goffredo Cerza : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono una coppia bellissima. Ormai insieme da due anni, sono l’immagine dell’amore. Belli, ricchi, innamorati, più il tempo passa, più sono affiatati e indivisibili. I due, però, non passano insieme tutto il tempo che vorrebbero: il lavoro, infatti, spesso, li tieni lontani. Ma i due trovano sempre il modo di dimostrarsi il loro amore reciproco. Da quando hanno postato la foto del primo bacio (era il gennaio del ...

Aurora Ramazzotti smentisce le nozze con Goffredo Cerza : Non ne so nulla : Secondo alcuni rumors, Aurora Ramazzotti pare stia preparando le nozze con Goffredo Cerza: la notizia, che ha fatto il giro della rete, è stata poi prontamente smentita dalla diretta interessata. Nonostante la relazione tra la figlia di Michelle Hunziker e il giovane Goffredo proceda a gonfie vele con il benestare delle famiglie, sembra proprio che Aurora non abbia ancora alcuna intenzione di indossare l’abito bianco. Ragazza dal talento ...