Assunzioni Ferrovie | previsti quattrocento nuovi posti di lavoro

Assunzioni Ferrovie dello Stato : 400 posti entro fine anno per diplomati e laureati : Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo di Ferrovie dello Stato, che ha ufficializzato un programma di Assunzioni di ben 400 persone persone per diversi profili entro il 31 dicembre. Trenitalia: le figure ricercate entro il 2019 I reclutamenti da portare a termine entro la fine dell'anno riguarderanno sia il personale di bordo, sia quello di terra. Queste nuove Assunzioni si andranno a sommare ai 1750 lavoratori già assunti dalle ...

400 nuove Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato entro fine anno : Ferrovie dello Stato Italiane annuncia 400 nuove assunzioni in Trenitalia entro fine anno su tutto il territorio nazionale. Riguarderanno personale a bordo dei treni, addetti alla manutenzione e agenti di vendita e assistenza.I nuovi arrivi si aggiungono alle 1750 assunzioni già avvenute dall’inizio del 2019 e porteranno a oltre 2 mila il numero di assunti nell’anno in corso. Il gruppo prevede 15 mila assunzioni dirette in ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane per specialista : candidature entro il 19 novembre : Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane ricerca profili qualificati per ricoprire la funzione di specialista personale, bilancio e fiscale. Il candidato deve essere in possesso di una laurea in materie economiche e conoscere il CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale. La persona selezionata verrà inserita nella sede lavorativa di Bluferries di Messina. Qualifiche professionali I candidati ideali possiedono un'eccellente ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane : domande entro novembre-dicembre : Nuove ricerche in corso nel Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane destinate ad un network operations center assistant (assistente di centro operativo di rete) in possesso del diploma tecnico e della laurea triennale nel settore digitale, della comunicazione, social, marketing e sistemi Ict e CRM, da assegnare nella sede di lavoro di Metropark S.p.A. di Roma. Un'altra offerta è rivolta a quattro ingegneri gestionali con gli incarichi di uno ...

Assunzioni Ferrovie : 300 posti in Italo Treni - da Napoli a Milano per diplomati e laureati : Nuove opportunità di lavoro presso il prestigioso team di Italo Treni, eccellenza dell'alta velocità italiana che concorre con Frecciarossa, appartenente al gruppo di ferrovie dello Stato. Dopo aver già assegnato diversi posti di lavoro nella prima metà del 2019, Italo ricerca altre 300 risorse da impiegare nel giro di due anni: a darne notizia è stata la stessa azienda mediante un comunicato stampa, divulgato sui propri canali ufficiali, in cui ...

Assunzioni ottobre 2019 : Ferrovie - Ryanair e Amazon. Le offerte : Assunzioni ottobre 2019: Ferrovie, Ryanair e Amazon. Le offerte Diverse aziende lanciano una campagna Assunzioni per il mese di ottobre 2019, reclutando differenti profili professionali. Da Ferrovie dello Stato a Ryanair passando per Amazon, andremo a spulciare le offerte di lavoro disponibili per questo mese, con i requisiti richiesti, le tipologie di contratto offerte e naturalmente le sedi di lavoro sparse in tutta Italia. Assunzioni ...