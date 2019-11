Ascolti TV | Domenica 17 novembre 2019 Parte bene Pezzi Unici 20% | cala La Caccia

‘La caccia - Monteperdido’ vs ‘Nozze romane’ : i dati sugli Ascolti della domenica televisiva : Rai Uno e Canale 5 non vanno oltre la soglia dell'12% di share con i programmi in onda nella prima serata, dato superato...

Ascolti tv domenica 10 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Nozze Romane ha registrato un netto di 2.553.000 telespettatori, share 11,33%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa, settima puntata, ha registrato 2.389.000 telespettatori, share 9,68% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.926.000, 10,54%. Su Rai 3 Conta su di noi - Speciale AIRC ha registrato 566.000 telespettatori, share 2,24%. Il film The Hollars 339.00o, 1,63%. Su Canale 5 La serie La Caccia - ...

Ascolti Venier - D’Urso - Fialdini : chi ha vinto domenica 3 novembre : domenica In, Ascolti 3 novembre: Mara Venier sfiora il 17% di share La sfida domenicale a suon di Ascolti tv e share si è conclusa e oggi si tirano le fila. Ieri è andata in onda una nuova puntata di domenica In, con la gradita irruzione di Fiorello in studio per parlare di RaiPlay (in partenza stasera), che ha convinto ben 2.890.000 spettatori (con il 16.4% di share) nella prima parte e il 16.9% di share con 2.817.000 di spettatori nella ...