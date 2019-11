Ascolti tv 17 novembre | Mara Venier trionfa | ottimo Pezzi Unici | tutti i dati

Ascolti TV | Domenica 17 novembre 2019. Parte bene Pezzi Unici (20%) - cala La Caccia (9.4%). Le Iene 12.8% - Fazio 8.4%-7.8%. Record Domenica In (20%-19.8%) : Pezzi Unici Nella serata di ieri, Domenica 17 novembre 2019, su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha conquistato 4.621.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.118.000 spettatori (8.4%) e 1.490.000 spettatori (7.8%) con Il Tavolo. Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.229.000 ...

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondoLive Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, primo trend italiano, raggiunge +9.000 Tweet, in aumento rispetto alla scorsa puntata anche grazie a diverse tendenze correlate come: Taylor ...

Ascolti tv sabato 16 novembre : Tú sí que vales trionfa - Amici 19 parte (molto) bene : Dati Ascolti Tv: Tú sí que vales straccia Una storia da cantare Ieri sera Rai e Mediaset si sono sfidati con due prodotti completamente diversi: da una parte Una storia da cantare, dall’altra Tú sí que vales; il vincitore assoluto è stato ancora una volta il talent show di Canale 5 con il 29.5% di […] L'articolo Ascolti tv sabato 16 novembre: Tú sí que vales trionfa, Amici 19 parte (molto) bene proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 16 novembre 2019. Tú Sí Que Vales 29.5% - Una Storia da Cantare 21.1% : Tú Sí Que Vales - Sabrina Ferilli Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 4.147.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.427.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.245.000 spettatori pari al 5.4% di share e NCIS Los Angeles è stato seguito da 1.010.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’Isola ha intrattenuto 1.068.000 ...

Ascolti TV | Venerdì 15 novembre 2019. La Nazionale 22.3% - L’Isola di Pietro 13.6%. Bene Quarto Grado (7.6%) : Bosnia-Italia Nella serata di ieri, su Rai1 la partita Bosnia-Italia di qualificazione agli Europei 2020 ha conquistato 5.640.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 la quinta puntata de L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 3.069.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 la replica di The Good Doctor ha interessato 917.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Beautiful Creature – La sedicesima Luna ha intrattenuto ...