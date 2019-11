Argentina-Uruguay | dove vedere l’amichevole in tv e formazioni ufficiali

Argentina - alle urne in piena crisi con il peronista Fernández in vantaggio. In Uruguay la conferma della sinistra non è più scontata : Dopo le elezioni in Bolivia, domenica 27 ottobre tocca ad altri due paesi sudamericani vicini a scegliere il proprio presidente: Argentina e Uruguay. Per entrambi i risultati non sono scontati, ma mentre nella patria di Peron ci sono buone possibilità che torni al potere Cristina Fernandez, candidata come vicepresidente di Alberto Fernandez, in Uruguay la coalizione di sinistra rischia di perdere dopo 15 anni al governo, con l’uscita di ...