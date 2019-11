Area Ocse | in calo iscritti ai sindacati e copertura contratti collettivi Italia

Ocse : nel II trimestre occupazione stabile al 68 - 7% in Area : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Il tasso di occupazione nell’area dell’Ocse è rimasto stabile al 68,7% nel secondo trimestre del 2019. Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi. Nell’area dell’euro il tasso di occupazione è salito al 67,9%, in crescita di 0,1 punto.L'articolo Ocse: nel II trimestre occupazione stabile al 68,7% in area sembra essere il primo su CalcioWeb.