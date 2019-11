Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019), mercoledì scorso, ha presentato il nuovo Mac Pro, la sua linea desktop, e ilXDR, un monitor da 32 pollici con risoluzione 6K. In pratica due prodotti ad altissime prestazioni potenzialmente da abbinare al recente Macbook Pro da 16 pollici. Ad oggi non è ancora chiaro quando verranno esattamente distribuiti:ha confermato genericamentema secondo il parere degli esperti certamente non potrà che avvenire prima di Natale – almeno la prenotazione. L’ultimo aggiornamento indica che la Federal Communicitations Commission ha concesso la certificazione. “Progettato per offrire il massimo in termini di prestazioni e opzioni di espansione e configurazione, Mac Pro integra processori Xeon di classe workstation con fino a 28 core (il base è a 8-core, NdR.), 1,5TB di memoria ad alte prestazioni, otto slot di espansione PCIe e la scheda ...

Noovyis : (Apple Mac Pro e Display XDR pensati per l’utenza professionale, arriveranno a dicembre) Playhitmusic -… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Trump visiterà la fabbrica dei Mac Pro in Texas il 20 novembre - pcexpander : Trump visiterà la fabbrica dei Mac Pro in Texas il 20 novembre -