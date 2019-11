Ape social domestici | colf e badanti | quali contratti | come funziona | domanda

L’Ape sociale premia soprattutto i disoccupati : Nei primi due anni e mezzo di applicazione, due terzi degli assegni erogati a chi è rimasto senza lavoro. Penalizzati dalle regole gli addetti a mansioni gravose

Spagna - seggi Aperti.Socialisti in testa : 9.55 Urne aperte in Spagna, dalle 9 alle 20, per le quarte elezioni generali in 4 anni. Non è detto che l'esito del voto riesca a sbloccare lo stallo politico del Paese,dove i principali partiti non riescono a trovare un accordo: 37 milioni gli aventi diritto al voto. I sondaggi indicano ancora una volta in testa il partito socialista (Psoe) del primo ministro Pedro Sanchez, che però sarebbe al di sotto della maggioranza assoluta.Intanto la ...

Maltempo Aversa : minacce sui social al Sindaco per le scuole Aperte : Prima le offese via social per non aver chiuso le scuole nel giorno dell’allerta meteo, lunedì e martedì scorsi, poi vere e proprie minacce: ‘Se non chiudi le scuole ti accoltello’. Destinatario il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, attaccato sul profilo della sua pagina social da decine e decine di contatti, presumibilmente studenti arrabbiati per la decisione del primo cittadino di non firmare l’ordinanza di chiusura ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - confermata la proroga di Ape social e Opzione Donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 ottobre 2019 vedono arrivare nuove importanti conferme sui due meccanismi di uscita flessibile dal lavoro in scadenza al termine del 2019. Si tratta dell'APE Sociale e della cosiddetta Opzione Donna. Qualora il dibattito parlamentare dovesse effettivamente confermare l'impostazione della finanziaria, le misure potrebbero quindi continuare a funzionare anche nel corso del 2020. È da notare inoltre che i ...

Chiara Ferragni e Fedez : lei lo fotografa mentre dorme a bocca Aperta. E lo prende in giro sui social : Chiara Ferragni prende in giro Fedez: il marito dorme a bocca aperta mentre i due volano probabilmente verso Milano dopo una visita di qualche giorno a Roma. Ma non solo dorme Fedez, lo fa con tanto...

Radio Maria crea la carta d’identità di Gesù : “Statura alta e cApelli divini”. Sui social si scatena l’ironia : “Cognome: Il Nazareno. Nome: Gesù. Nato il 25 Dicembre a Betlemme, in Palestina. Statura alta, capelli divini”. Così si legge sulla carta di identità di Gesù pubblicata su Facebook da Radio Maria, l’emittente Radiofonica cattolica italiana, che ha ideato un vero e proprio documento d’identità con un ritratto ironico di Gesù, descrivendone anche i segni particolari. La sua cittadinanza, per esempio, è “cielo, terra e ogni luogo”, ...

Milano : Fosti - 'dobbiamo essere consApevoli che sistema sociale sta cambiando' : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere tutti consapevoli che siamo in un sistema sociale con delle trasformazioni molto grandi dove stanno cambiando completamente le strutture. Sta cambiando la struttura demografica e professionale di questo Paese e di quelli europei. Lo ha detto Giovanni Fo

