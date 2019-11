È morto Antonello Falqui - il padre del varietà italiano : Antonello Falqui il primo inventore del varietà italiano. Tra i suoi successi Studio Uno, Canzonissima, Milleluci e Il Musichiere È morto all’età di 94 anni, il regista televisivo, il primo inventore del varietà italiano, Antonello Falqui. Ad annunciarlo sono i suoi familiari con un messaggio commovente inviato alle ore 1.58 tramite il suo profilo social «Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio». Antonello Falqui e Shirley Bassey Ci ...

Viva Rai Play - Fiorello omaggia Antonello Falqui con Emma Marrone e Michelle Hunziker : Fiorello, Emma Marrone e Michelle Hunziker omaggiano il grande Antonello Falqui con “Zum zum zum”, la sigla di Canzonissima ’68 Viva Rai Play ha aperto il nuovo appuntamento settimanale con l’omaggio di Fiorello al maestro Antonello Falqui, scomparso qualche giorno fa all’età di 94 anni. Sul palco di via Asiago anche Emma Marrone e Michelle Hunziker che hanno cantato e ballato “Zum zum zum” la sigla di ...

Antonello Falqui l’intervista ricordo a Sottovoce «Fiorello è l’unico che può fare il varietà in Italia” : Antonello Falqui intervista a Sottovoce di Gigi Marzullo La scorsa notte su Rai 1 è andata in onda una vecchia intervista per ricordare il grande Antonello Falqui scomparso in questi giorni. A Sottovoce, il programma di Gigi Marzullo, il padre del varietà italiano ha parlato dei suoi migliori momenti della carriera. Nella lunga conversazione Marzullo ha posto alcune domande “scomode” a Falqui «Ma oggi il suo varietà può esistere ...

Antonello Falqui - la Rai lo ricorda in tv e sul web : da Techetechetè su Rai 1 ai suoi show su RaiPlay : La scomparsa di Antonello Falqui ha scosso il mondo della tv, che ha omaggiato via social e con tanti sentiti messaggi di cordoglio il maestro del racconto televisivo. Diversi i momenti pensati sulle reti generaliste per ricordare il 'padre del varietà' nei programmi in palinsesto: se ieri la prima puntata di Una Storia da Cantare è stata dedicata a lui, oggi Rai 1 ripropone una sua intervista d'archivio in Sottovoce e Mara Venier lo ...

È morto Antonello Falqui - autore di programmi tv come Il Musichiere e Canzonissima : Antonello Falqui, regista, autore di programmi televisivi e considerato tra i creatori del varietà televisivo con programmi come Il Musichiere e Canzonissima, è morto il 15 novembre a Roma. Aveva 94 anni. La notizia è stata data sul suo account