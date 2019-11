Anticipazioni Il Segreto dal 25 al 29 novembre | Adela muore in un incidente stradale

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la seguitissima soap opera Il, che vedremo in onda in prima visione assoluta anche la prossima settimana. Da lunedì 25 e fino al prossimo 29andranno in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e novità. Il pubblico da casa assisterà alla dipartita di uno dei personaggi più amati di questa stagione: parliamo di, la quale uscirà di scena in seguito ad un terribileche purtroppo si rivelerà fatale per la sua vita. Il, le25-29per colpa di Francisca Nel dettaglio, lesulle nuove puntate de Ilche vedremo in televisione a partire dal 25rivelano che Lola si renderà conto di essere innamorata di Prudencio, ma al tempo stesso è consapevole del fatto che non può spingersi oltre più di tanto con l'uomo e ...

