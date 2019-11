Amici 19 | grande novità nella nuova edizione | “Ritorno alle origini”

Cercasi 10mila cani per il più grande progetto sull’invecchiamento degli Amici a quattro zampe : (foto: Getty Images) AAA Cercasi 10mila cani per il Dog Aging Project, il più grande progetto di ricerca sull’invecchiamento canino al mondo. L’appello è dei ricercatori della University of Washington School of Medicine che, insieme a quelli della Texas A&M University College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, hanno avviato un’indagine per conto del National Institute of Aging (interno all’Nih) ...