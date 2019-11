Altro che addio | De Rossi pronto al rinnovo con il Boca Juniors fino al 2021!

Altro che Cristiano Ronaldo - i numeri della campionessa di freestyle sono unici : La francese Melody Donchet ha vinto per la terza volto il titolo del Red Bull Street Style, il torneo di freestyle calcistico più famoso al mondo che si è svolto a Miami, in Florida. Nel video, la sua sfida, in finale, con la polacca Aguska. In campo maschile trionfo del brasiliano Ricardinho sul colombiano Boyka. Donchet ha dovuto interrompere la propria carriera da calciatrice, da giovane, per un infortunio al legamento crociato. Dopo lo stop, ...

Daniele De Rossi e Boca Juniors. Altro che crisi : rinnovo fino al 2021 : La storia d'amore tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors continuerà fino al 2021. L'ex capitano della Roma, dopo aver lasciato polemicamente la società capitolina, ha convinto il club di Buenos Aires a rinnovargli il contratto, grazie al suo carisma all'interno dello spogliatoio e ai proventi genera

Paolo Mieli - la terribile profezia a Omnibus : "Anche se cadesse un Altro governo - alle urne non si torna" : Lo Ius Soli è tornato sul tavolo del governo. La proposta tutta piddina dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei bambini nati sul territorio italiano da genitori stranieri crea non poco scompiglio. Paolo Mieli, ospite a Omnibus, prende di mira l'idea rispolverata da Nicola Zingaretti: "Non

UeD Luigi e Irene - Altro che rottura soft : la Capuano taglia tutti i ponti : UeD Luigi e Irene, altro che rottura soft: la Capuano taglia tutti i ponti. Ecco cosa è accaduto Sembrava che la rottura tra Luigi e Irene si dovesse consumare in maniera piuttosto serena. Ora però ci sono segnali che vanno nel verso opposto. A far pensare ciò, la scelta fatta dall’ex corteggiatrice di Uomini e […] L'articolo UeD Luigi e Irene, altro che rottura soft: la Capuano taglia tutti i ponti proviene da Gossip e Tv.

Amici - tra i nuovi concorrenti tre volti già visti in tv : Altro che "perfetti sconosciuti" : Perfetti sconosciuti? Non proprio: ad Amici di Maria De Filippi, che ha debuttato sabato 16 novembre con un ottimo dato di ascolti (3.157.000 telespettatori e 20,89% di share nel pomeriggio di Canale 5) c'è qualche volto già visto in tv. Come sottolineato dal blog specializzato in gossip tv Bitchyf.

La campagna di acquisizione Microsoft è tutt'Altro che terminata : Come tutti voi saprete, Microsoft si è dedicata da qualche tempo all'acquisizione di studi esterni per rimpolpare la scuderia first-party. Tra le ultime aggiunte troviamo infatti Ninja Theory (Hellblade), Playground ( Forza Horizon ), Obsidian (Fallout: New Vegas), InXile (Wasteland 3) e Double Fine.Nella giornata di oggi vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Matt Booty, (capo di Xbox Game Studios) secondo le quali Microsoft avrebbe detto ...

Allerta Meteo - nel weekend arriva un Altro terribile Ciclone Mediterraneo : ecco le MAPPE che prospettano un DISASTRO : Maltempo senza tregua sull’Italia che nel weekend verrà colpita da un altro Ciclone Mediterraneo di violenza analoga a quello che ha già devastato molte Regioni nella giornata di Martedì 12 e Mercoledì 13. Le ultime MAPPE sono terribili, previsioni che vorremmo non si avverassero mai. La nuova tempesta risalirà il mar Tirreno tra Sabato pomeriggio e Domenica sera, sprofondando fino a 990hPa di bassa pressione e alimentando fenomeni ...

Calciomercato Juventus - sorpresa : Altro che addio - arriva il doppio rinnovo! : Calciomercato Juventus- Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazioni rinnovi contrattuali in modo da pianificare il futuro alla perfezione. Come accennato nei mesi scorsi, la Juventus starebbe pensando di mettere a tacere le voci di mercato riguardanti Szczesny e Cuadrado, offrendo ai due giocatori il rinnovo contrattuale. Un doppio rinnovo pronto ad esser concretizzato ...

Altro che Black Friday : a 0 rate il Samsung Galaxy S10 con Vodafone - nuova offerta : Il Black Friday è senz'Altro un'iniziativa importante per accaparrarsi uno smartphone, magari un top di gamma, ad un prezzo più ragionevole: cosa ne direste se il portabandiera in questione si identificasse proprio con il Samsung Galaxy S10? Vodafone avrà letto nella vostra mente in qualche modo, perché stiamo per parlarvi di una promozione che potreste trovare davvero interessante: stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', si ...

Altro che Beverly Hills. La reunion più bella è quella del cast di Happy Days : Di nuovo insieme, 45 anni dopo. Il cast di “Happy Days” si è riunito per celebrare Gary Marshall, creatore della storica sit-com e di successi cinematografici come “Pretty Woman”. Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross. Meglio conosciuti come Richie Cunningham, Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham: insieme, quasi mezzo secolo dopo la messa in onda della prima puntata della ...

È tempo di un Altro royal wedding per la famiglia Windsor. Nel 2020 si sposa anche Flora Ogilvy - : Carlo Lanna Nel 2020 oltre al matrimonio di Eugenia, i reali inglesi si preparato al royal wedding di Flora Ogilvy, la cugina di William e 56esima in linea di successione al trono Sarà un 2020 molto intenso per i reali inglesi. Dopo l’annuncio del matrimonio di Eugenia di York che sposerà con l’amato Edoardo Mapelli Mozzi, ora gli occhi sono puntati su Flora Ogilvy. In un annuncio social con tanto di anello in bella mostra, la cugina ...

OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6 anche in Europa : miglioramenti di stabilità e poco Altro : OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6: migliorata la stabilità di sistema, ottimizzato il consumo energetico in standby e poco altro L'articolo OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6 anche in Europa: miglioramenti di stabilità e poco altro proviene da TuttoAndroid.

Acqua alta a Venezia : “Altro che cambiamenti climatici - le cause sono marea e scirocco. Mose inutilizzabile nell’arco di 10 anni” : Con il disastro dell’Acqua alta a Venezia, che ha messo in ginocchio la città, vengono tirati in ballo anche i cambiamenti climatici tra le cause. L’evento delle scorse ore ha avuto una grande eccezionalità, basti pensare che è la seconda misurazione più alta (187cm) dall’alluvione del 1966. Questa eccezionalità è stata favorita da una coincidenza di fattori, così come spiegato dal giornalista scientifico Luigi Bignami: “Si legge ovunque che ...

F1 - Lewis Hamilton : “Altro che ritiro - voglio il titolo nel 2020. Attendo le nuove regole” : Altro che ritiro, Lewis Hamilton è pronto a lanciare la sfida anche per le prossime stagioni. Il campione del mondo di F1 va a caccia di altri risultati: 2020 e 2021 sono già nel mirino, come ha già dichiarato in un’intervista al Jornal Nacional di Rete Globo. Le parole del britannico: “Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vincerlo nel 2020. Odio perdere, anche se ...