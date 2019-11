Allerta per l’acqua in bottiglia | richiamata una nota marca per rischio batterico NOME e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Nuovaper l’acqua in: il Ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di Acqua minerale Fonte Naturae a marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Nello specifico la causa è da ricercarsi nella sospetta presenza di Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori. Il prodotto interessato è distribuito in nella bottiglie in pet da 50 cl di acqua minerale naturale Vera, con il numero di lotto 9303842201 con data di scadenza 10/2020. L’acqua minerale Nestlé Vera Naturae è prodotta da SANPELLEGRINO S.P.A.. nello stabilimento nel Comune di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Pertanto L’anomalia è stata segnalata il giorno 11 novembre al servizio da Nestlè-San Pellegrino tramite il portale dedicato. Chiunque possedesse l’acqua in questione è invitato a riconsegnare il prodotto. L'articoloper l’acqua in: ...

