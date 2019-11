Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | ancora piogge e criticità gialla

Maltempo - scuole chiuse martedì 19 novembre per Allerta Meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 19 novembre, per Maltempo? In vista dei temporali, delle raffiche di vento e delle bufere di neve in arrivo ancora sull'Italia, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, soprattutto in Piemonte e Liguria, per l'allerta: ecco l'elenco delle città interessate in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia Romagna : allarme rossa su pianura e costa ferrarese : Allerta rossa – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per criticità idraulica, ossia per i fiumi sulla pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese. Ad emetterla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno segnato anche una Allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica sul resto della regione, esclusa, la Romagna in cui l’Allerta è gialla e per criticità costiera sulla riviera ...

Allerta Meteo Liguria : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in molti comuni : domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Tiglieto, nell’entroterra di Genova, dove dalle 21 di questa sera fino alle 15 di domani sarà in vigore l’Allerta Meteo arancione per piogge e temporali. Il provvedimento di chiusura riguarderà i comuni della Valle Stura (e dell’entroterra genovese) più colpiti dai danni del maltempo di alcune settimane fa. Per le ...

Allerta Meteo Toscana : nuova perturbazione in arrivo : Una nuova perturbazione interessa la Toscana dopo una breve tregua oggi, lunedì 18, e domani, martedì 19 novembre, con piogge sparse, più insistenti sul nord ovest, rinforzo dei venti di Scirocco e intensificazione del moto ondoso e in base a questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo fino alla mezzanotte di domani. Lo riporta una nota. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, sono previste precipitazioni ...

Allerta Meteo Liguria : criticità arancione per piogge diffuse - temporali - neve : Dopo i temporali tra la sera e la notte, accompagnati da grandine, e una breve tregua nelle precipitazioni, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo. Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne di centro Ponente. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali che avrà queste modalità: Centro ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità gialla su Napoli e sulla fascia costiera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo valido a partire dalle 10 di domani mattina e fino alle 10 di mercoledì, per criticità idrogeologica per temporali codice giallo, in particolare su Napoli e l’intera fascia costiera dalla piana campana fino al Cilento. Si prevedono, infatti, sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfinata, Monti di Sarno, Monti ...

Allerta Meteo Piemonte : nuovo peggioramento - criticità “arancione” : Nuova ondata di maltempo sul Piemonte: un peggioramento è previsto dal pomeriggio e per tutta la giornata di domani, con una tregua attesa mercoledì. Nel bollettino di Arpa regionale viene riportata un’Allerta Meteo arancione per un’ampia zona del sud della regione, nelle valli attraversate dai fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Allerta gialla in Valle Tanaro, tra Cuneese e Astigiano, sulla ...

Previsioni meteo 18 novembre : maltempo non dà tregua - Allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere

Allerta Meteo - pesantissimi bollettini della protezione civile per Lunedì 18 Novembre : allarme ROSSO in molte zone del Centro/Nord : MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – La protezione civile ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero dei bollettini di criticità e di vigilanza Meteorologica nazionale, alla luce della situazione Meteorologica estrema dovuta al maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore. Resta l’allarme massimo previsto, ROSSO, in molte aree del Centro e del Nord anche per domani, Lunedì 18 Novembre, soprattutto nelle aree a rischio per le piene dei ...

Meteo - diretta : Allerta rossa per i fiumi. A Grosseto 2.000 evacuati. Alto Adige - l'avviso : «Restate a casa» : Continua il maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Allerta Meteo Toscana : fino a domani criticità per l’isola d’Elba e l’Arcipelago : La Sala unificata della Protezione civile della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo gialla valida fino alla mezzanotte di domani per rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore per l’isola d’Elba e l’Arcipelago toscano e Allerta arancione per l’Isola del Giglio. Emessa un’Allerta Meteo con codice giallo per l’Arcipelago toscano per mareggiate in vigore dalle ore 16 di oggi fino alle ore 6 di ...

Allerta Meteo Grosseto - l’allarme del sindaco : “Allontanatevi dalla zona rossa” : “Allontanarsi dalla zona rossa! Per chi è nella zona gialla, non stazionare ai seminterrati e ai piani terra ma salire ai piani più alti“: è l’appello del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Per chi è nella zona azzurra, evitare i seminterrati. Nell’ordinanza 124 sono indicati i comportamenti da tenere. Per richieste di emergenza e aiuto alla popolazione sono attivi i seguenti numeri: 0564490738 ...