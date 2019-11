Allerta Meteo | FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia | stavolta sarà

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Allerta Meteo - avviso e bollettini della protezione civile per il nuovo peggioramento : sarà un Martedì di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica apporta condizioni di diffuso maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell’Italia, in graduale estensione, nella giornata di domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini, scendendo fino a quote collinari sul Piemonte sud-occidentale. Sulla base ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità arancione per rischio idrico e neve : Allerta arancione sulle zone appenniniche del Piemonte per neve e rischio idrogelogico a causa di una nuova ondata di maltempo attesa sulla regione nelle prossime ore. In particolare, secondo i dati diffusi da Arpa, la quota neve si abbasserà sul Piemonte meridionale fino a 400 metri mentre sul resto della regione resterà intorno ai 900, per risalire successivamente su tutta la regione fino a 1300 metri domani pomeriggio. I fenomeni più ...

Allerta Meteo - ancora maltempo in molte regioni : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile. Sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di ...

Allerta Meteo Milano : criticità gialla - Seveso e Lambro monitorati : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire dalle ore 24 di oggi, lunedì 18 novembre. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità (Allerta gialla) diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano. E’ prevista infatti un’intensificazione delle piogge a partire dalla tarda serata e per tutta ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora piogge e criticità gialla : Nuova ondata di Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, ha diramato un’Allerta Meteo di color ‘giallo’ per criticità idraulica, da oggi fino a mercoledì alle 12, su gran parte della regione. Domani sono previste piogge intense ad ovest, abbondanti ad est, anche temporalesche, meno probabili a Trieste. Nevicate abbondanti oltre i 1700 sulle Prealpi, 1400 sulle Alpi con oscillazioni. Sulla costa ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 19 novembre per Allerta Meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 19 novembre, per Maltempo? In vista dei temporali, delle raffiche di vento e delle bufere di neve in arrivo ancora sull'Italia, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, soprattutto in Piemonte e Liguria, per l'allerta: ecco l'elenco delle città interessate in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia Romagna : allarme rossa su pianura e costa ferrarese : Allerta rossa – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per criticità idraulica, ossia per i fiumi sulla pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese. Ad emetterla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno segnato anche una Allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica sul resto della regione, esclusa, la Romagna in cui l’Allerta è gialla e per criticità costiera sulla riviera ...

Allerta Meteo Liguria : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in molti comuni : domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Tiglieto, nell’entroterra di Genova, dove dalle 21 di questa sera fino alle 15 di domani sarà in vigore l’Allerta Meteo arancione per piogge e temporali. Il provvedimento di chiusura riguarderà i comuni della Valle Stura (e dell’entroterra genovese) più colpiti dai danni del maltempo di alcune settimane fa. Per le ...

Allerta Meteo Toscana : nuova perturbazione in arrivo : Una nuova perturbazione interessa la Toscana dopo una breve tregua oggi, lunedì 18, e domani, martedì 19 novembre, con piogge sparse, più insistenti sul nord ovest, rinforzo dei venti di Scirocco e intensificazione del moto ondoso e in base a questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo fino alla mezzanotte di domani. Lo riporta una nota. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, sono previste precipitazioni ...

Allerta Meteo Liguria : criticità arancione per piogge diffuse - temporali - neve : Dopo i temporali tra la sera e la notte, accompagnati da grandine, e una breve tregua nelle precipitazioni, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo. Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne di centro Ponente. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali che avrà queste modalità: Centro ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità gialla su Napoli e sulla fascia costiera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo valido a partire dalle 10 di domani mattina e fino alle 10 di mercoledì, per criticità idrogeologica per temporali codice giallo, in particolare su Napoli e l’intera fascia costiera dalla piana campana fino al Cilento. Si prevedono, infatti, sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfinata, Monti di Sarno, Monti ...

Allerta Meteo Piemonte : nuovo peggioramento - criticità “arancione” : Nuova ondata di maltempo sul Piemonte: un peggioramento è previsto dal pomeriggio e per tutta la giornata di domani, con una tregua attesa mercoledì. Nel bollettino di Arpa regionale viene riportata un’Allerta Meteo arancione per un’ampia zona del sud della regione, nelle valli attraversate dai fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Allerta gialla in Valle Tanaro, tra Cuneese e Astigiano, sulla ...

Previsioni meteo 18 novembre : maltempo non dà tregua - Allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere