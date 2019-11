Allarme acqua contaminata | nuove indicazioni sul ritiro di bottiglie in plastica per

Acqua alta - Venezia in Allarme per nuovo picco previsto alle 13. Stop per un anno alle rate dei mutui : Nella notte l'Acqua è tornata a salire, il nuovo picco dovrebbe arrivare a 160 centimetri. Bar e negozi alzano le paratie. Il sindaco Brugnaro nominato commissario, firmata l'ordinanza per contributi di 5mila euro ai privati e di 20mila alle aziende

Acqua alta Venezia - nuovo Allarme per la marea. Stop per un anno a pagamento dei mutui : Il nuovo picco previsto in mattinata dovrebbe arrivare a 160 centimetri. Il sindaco Brugnaro nominato commissario firmata l'ordinanza per dare 5mila euro ai privati e 20mila alle aziende

Venezia - immagini sconvolgenti e tanta paura. L'Allarme del Centro maree del Comune : vicini ai 160 cm di acqua : Venezia non trova pace. Una nuova ondata di acqua alta è attesa venerdì mattina. Livelli mai visti prima tanto da costringere le scuole e le attività a rimanere ancora chiuse. A dare L'allarme è stato il Centro maree del Comune di Venezia, che ha anticipato 157 centimetri di acqua alle 11.20. Se la

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : Allarme maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Acqua alta a Venezia - l’Allarme del patriarca : “Danni irreparabili alla Basilica di San Marco” : A causa del maltempo che ha colpito Venezia e della conseguente Acqua alta che ha sommerso buona parte della città, numerosi sono i danni che il Comune si troverà ad affrontare. In primis, quelli legati alla Basilica di San Marco che il patriarca Francesco Moraglia ha definito "irreparabili". Il sindaco Brugnaro: "Parliamo di centinaia di milioni di euro".Continua a leggere

Allarme acqua alta a Venezia - l’80 per cento della città è sommersa : “Devastazione totale” : Continua l'emergenza maltempo a Venezia, dove l'acqua alta ha sommerso l'80 per cento della città. Dopo il livello record di un metro e 87 toccato ieri sera, oggi alle 10:20 è arrivata una nuova marea eccezionale, mentre si contano i danni: due persone sono morte, la cripta della Basilica di San Marco è invasa dall'acqua e le linee telefoniche sono fuori uso. Zaia: "Devastazione apocalittica"Continua a leggere

Acqua alta a Venezia - suonano le sirene d’Allarme : nuovo picco alle 10 : 30 : Sono suonate a Venezia le sirene d’allarme dell’Acqua alta, per il nuovo picco previsto di alta marea: la previsione aggiornata del Centro maree è di 160 centimetri alle ore 10:30. alle 08:30 il livello registrato a Punta della Salute era di 130 cm. L'articolo Acqua alta a Venezia, suonano le sirene d’allarme: nuovo picco alle 10:30 sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - Allarme acqua alta : 70 centimetri nella Basilica di San Marco : Michele Di Lollo Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, invia gli ispettori. Intanto ingenti danni ai marmi, ai mattoni e alle colonne dello storico edificio Un dramma quello che di tanto in tanto colpisce la perla della laguna. L’acqua alta, arrivata a quota 130 centimetri, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico di Venezia e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città, ancora ...

Venezia allagata - anche San Marco sott'acqua. L'Allarme del procuratore : "Non abbiamo difese adeguate" : Per Venezia è emergenza maltempo. L'acqua alta a 127 centimetri ha nuovamente invaso il nartece (la parte fra le navate e la facciata principale della chiesa) della Basilica di San Marco, con 70 centimetri d'acqua, che hanno prodotto danni ai mattoni e alle colonne dell'edificio. Ma ad essere sommer

Venezia - Allarme acqua alta a San Marco : 13.42 L'alta marea ha già raggiunto alle ore 8 il livello di un metro sopra il medio mare a Venezia, 70 centimetri nella basilica di San Marco. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari. Una tromba d'aria ha colpito il Metapontino,la zona jonica lucana,in provincia di Matera: una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione.Il maltempo già ieri aveva portato alla ...

“La piazza è sprofondata!”. Bomba d’acqua - l’Allarme della protezione civile. Cosa è successo : Bomba d’acqua sui Castelli Romani, con numerose strade allagate e vigili del fuoco e protezione civile insieme alla polizia locale al lavoro dalle prime ore del mattino. A Velletri alle 10 è sprofondata parte di piazza 20 settembre, quando anche la rotatoria ha subito uno smottamento e i lampioni della pubblica illuminazione sono venuti giù. Un albero è caduto su via Appia Nuova sempre a Velletri, dove stanno lavorando i cantonieri dell’Anas per ...

Acqua minerale ritirata per presenza di batteri di origine fecale : è Allarme in Italia [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 5/11/2019 l’avviso di richiamo per un lotto di Acqua di Nepi S.p.A., nello specifico si tratta di Acqua minerale effervescente naturale. Il motivo della segnalazione è indicato in “richiamo per rischio microbiologico” a causa della presenza di batteri denominati Coliformi, della famiglia delle Enterobacteriaceae, che vivono nell’intestino dell’uomo e altri animali a ...