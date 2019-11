Agente Malcuit | “Napoli senza leader L’ultimo è stato Reina”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 18 novembre 2019) L’diparla dell’infortunio del francese e delle caotiche vicende in casa Napoli: «Alla squadra manca un, l’ ultimo èReina» Bruno Satin,di Kevin, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “sta recuperando, serve tranquillità e tempo. In questo tipi di infortuni la fretta non serve. Ha vissuto questo momento difficile con tutti i compagni, anche se non era in campo. Bisogna fare un patto su un tempo limitato, magari fino a fine stagione, il problema è che non emergono le personalità forti ma purtroppo questo club inon li lascia esprimere.di questo Napoli èPepe Reina, uno con le palle che diceva quello che pensava ed aveva forza nel parlare con il club. Ci potrebbe davvero essere la voglia da parte di qualcuno di scappare via da questa società”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

