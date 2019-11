Acqua alta a Venezia | attesa marea fino a 110 cm | piazza San Marco allagata

Le dighe per fermare l’Acqua alta dell’inaffidabilità hanno una falla : il grillismo : A pensarci bene, dopo avere osservato come tutti in modo compulsivo le immagini ipnotiche che arrivano da Venezia, il problema vero sul quale varrebbe la pena riflettere non è tanto il modo in cui l’acqua alta è arrivata all’interno della laguna ma è il modo in cui l’acqua alta è arrivata all’intern

Acqua alta a Venezia : altre due navi da crociera dirottate a Trieste : dirottate oggi a Trieste da Venezia, a causa dell’alta marea che anche stamane ha colpito il capoluogo veneto, due navi da crociera, la “Magnifica” (Msc) e la “Costa Deliziosa” (Costa Crociere) e che hanno scelto di attraccare ai due lati della Stazione Marittima, nonostante pure le Rive triestine non fossero immuni dal fenomeno dell’Acqua alta, che ha allagato le strade e che nel primo pomeriggio di oggi ha ...

Venezia - Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’Acqua alta : Sta spopolando in rete un video che ritrae un uomo, vestito da Babbo Natale, alle prese con un selfie con i piedi a mollo nell’acqua alta: un passo di troppo e Finisce nel canale. A ben vedere tutta la scena potrebbe essere stata costruita ad arte, una gag da diffondere sui social L'articolo Venezia, Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’acqua alta proviene da Il Fatto Quotidiano.

