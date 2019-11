Accadde oggi | 18 novembre 2009 | Henry e quella mano galeotta che regalò la qualificazione

Accadde oggi : il 5 novembre 1605 la Congiura delle Polveri - ha ispirato il film “V per Vendetta” : “Remember, remember! The fifth of November, The Gunpowder treason and plot; I know of no reason Why the Gunpowder treason Should ever be forgot!“ Il 5 novembre del 1605 è ricordato per il complotto conosciuto come “The Gunpowder Plot“, la Congiura delle Polveri: aveva come scopo l’uccisione del re Giacomo I d’Inghilterra ed il suo governo in un modo piuttosto spettacolare. Il piano prevedeva infatti ...