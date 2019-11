Abolizione del cambio dell'ora | l'Italia ha deciso e dice no

Ecco perché l'Italia ha detto no all'Abolizione dell'ora legale : Il nostro paese non vuole scegliere tra ora legale e ora solare. L’Italia si è opposta alla richiesta di Bruxelles che ha domandato a ogni paese dell’Unione europea di prendere una decisione in proposito. Entro il 2021 avremmo dovuto decidere quale delle due mantenere tutto l’anno. A giugno però il governo Conte I ha fatto domanda formale per mantenere la situazione così com’è. Il governo Conte bis non ha per il momento deciso di modificare il ...

Ora legale - l'Italia verso la conferma del no all'Abolizione : In Italia sembra rimarrà in vigore il doppio orario. Il nostro Paese ha dichiarato di non essere a favore dell'abolizione del cambio orario tra quello legale e quello solare. Dall'Italia è stata fatta una richiesta formale a Bruxelles per mantenere in tutta l'Unione Europea l'alternanza, durante l'anno, fra ora solare e ora legale. La posizione dell'Italia è motivata da ragioni economiche di risparmio energetico e dall'assenza di evidenti danni ...

L'Italia dice "no" all'Abolizione dell'ora legale. E lo fa per 3 motivi : L’Italia dice ‘no’ all’abolizione dell’ora legale. L’Unione Europea ha chiesto a tutti i Paesi membri di decidere se mantenere o meno il cambio ora solare/ora legale a partire dal 2021. Nel mese di giugno, il governo Conte I ha depositato a Bruxelles richiesta formale di mantenimento della situazione attuale. Come riporta il Corriere della Sera, sono tre i motivi che hanno spinto il nostro Paese a esprimere ...

Ora legale - l’Italia ha detto no all’Abolizione del cambio d’ora : perché e cosa succede ora : Niente abolizione del cambio da ora legale a ora solare e viceversa: l'Italia ha depositato a giugno scorso il proprio position paper a Bruxelles, nel quale il governo ha spiegato i tre motivi alla base della decisione di mantenere il cambio d'ora. Ma non è ancora detta l'ultima parola: la palla passa ora di nuovo in mano a Parlamento e Commissione europea.Continua a leggere

Manovra - l’Abolizione del superticket costa allo Stato 554 milioni l’anno : Dalla relazione tecnica che accompagna il ddl bilancio 2020, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato emerge che l'abolizione del superticket sanitario, prevista in Manovra, da settembre peserà sulle casse dello Stato per 185 milioni di euro nel 2020. Dal 2021, il minor gettito sarà di 554 milioni di euro.Continua a leggere

Pensioni e LdB2020 - Conte contro l'Abolizione della Q100 : 'È un pilastro' : Sembrano destinate a permanere le distanze interne alle diverse voci della maggioranza rispetto alla vicenda delle Pensioni anticipate tramite quota 100. Una misura sulla quale il governo giallo-rosso si è espresso confermando la sperimentazione fino alla sua scadenza naturale. Nonostante ciò, il pressing di Italia Viva per un cambio di rotta sembra destinato a proseguire, tanto che si preannuncia una dura battaglia in Parlamento durante la ...

Alto Adige - dopo l’Abolizione del termine arriva la proposta di un referendum anti-Italia : dopo l'eliminazione del termine Alto Adige, il partito Süd-Tiroler Freiheit, ora chiede un referendum anti-Italia. Myriam Atz Tammerle, esponente del partito, dichiara: "Esiste il diritto alla autodeterminazione dei popoli e i sudtirolesi non hanno mai potuto decidere se essere cittadini italiani o no. Ci hanno venduto all'Italia e fino a oggi non abbiamo potuto decidere se restare o dire a Roma arrivederci e grazie".Continua a leggere

Abolizione del superticket sanitario : il ticket si pagherà in base al reddito - ecco tutte le novità previste : “Abbiamo due miliardi in più nel Fondo sanitario nazionale nel 2020 rispetto all’anno precedente. Basta tagli e più risorse per il Sistema sanitario nazionale. Ora ci dobbiamo sedere al tavolo con le Regioni per sottoscrivere il patto per la salute nel minor tempo possibile”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha annunciato tre novità: lo stanziamento di due miliardi in più nel 2020, l’Abolizione del superticket e la ...