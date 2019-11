A scuola di internet con Tim | seconda tappa nel palermitano

Tim manda a scuola di internet un milione di italiani : Si parte l’11 novembre da Marsala. Operazione Risorgimento Digitale, l’iniziativa promossa da Tim di educazione digitale in cui saranno coinvolti oltre 400 formatori per 20mila ore di lezione in tutte le province italiane, è al suo via. L’obiettivo: insegnare internet a un milione di persone. Patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e aderente al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal ...