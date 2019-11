A rischio i risparmi degli italiani Il Mes? E' tra le cause della Brexit

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 18 novembre 2019) Intervento per Affar.it di Giulio Centemero (capogruppoLega in Commissione FinanzeCamera) sulla questione del(European Stability Mechanism) che ha scatenato una polemica sul ruolo del premier Giuseppe Conte Segui su affar.it

Affaritaliani : Lega: 'A rischio i risparmi degli italiani. Mes tra le cause della Brexit' - PietroCuratola : RT @EntropicBazaar: I titoli del debito pubblico, essendo per costruzione privi di rischio, sono il luogo naturale in cui i lavoratori mett… - rolandoroccando : RT @Affaritaliani: Lega: 'A rischio i risparmi degli italiani. Mes tra le cause della Brexit' -