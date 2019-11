A.Mittal, presidio aziende indotto

Ha preso il via ildei lavoratori delledell'dell'ex Ilva di Taranto e dei trasportatori che protestano per i crediti non corrisposti da Arcelor. Diversi mezzi pesanti si sono già disposti davanti alla portineria dello stabilimento siderurgico. Alsono arrivati anche da fuori regione. Sul posto anche il governatore Emiliano e il presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro.(Di lunedì 18 novembre 2019)