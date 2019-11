Zingaretti | Sì a ius soli e ius culturae” M5s | pensare al Paese | sconcerta che si

Zingaretti a Bologna : «Nuova agenda con ius culturae e fisco». M5S : «Sconcertati» : Discorso molto forte, quello di Nicola Zingaretti che ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. Il bersaglio principale è stato Matteo Salvini, ma strali sono arrivati anche per...

Governo - Zingaretti : “Ius soli e parità salariale in agenda”. E attacca chi lavora per “Un’intervista o mettere bandierine” : Alza la voce, Nicola Zingaretti. E da Bologna, dove è in corso la kermesse “Tutta un’altra storia” (seguita dall’assemblea dem per la modifica dello Statuto) rivendica l’agenda per il suo nuovo Pd al Governo, per rispondere alle accuse di subalternità rispetto agli alleati scomodi, M5s e Italia Viva di Renzi su tutti. Accuse partita anche dalla minoranza interna, a partire dall’ex presidente dem Matteo Orfini, ...

Ius soli e decreti sicurezza : cosa c’è dietro la sfida di Zingaretti a Salvini : La svolta arriva quasi a sorpresa dal palco di Bologna: Nicola Zingaretti sceglie di inviare un segnale forte al suo popolo e di sfidare il leader leghista proprio sul terreno più scivoloso, quello dell'integrazione e dell'accoglienza. Una decisione importante, nel pieno della discussione sulla collocazione del Partito Democratico.Continua a leggere

Con lo Ius Soli - Zingaretti "sconcerta" i 5 stelle : “Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius Soli, certo che lo faremo”. Queste parole, pronunciate da Bologna da Nicola Zingaretti come simbolo di una nuova agenda per il Partito democratico, accendono immediatamente il dibattito politico. Con un’accoglienza negativa sia dentro la maggioranza di Governo, sia dall’opposizione.“C’è mezzo paese sott’acqua e uno ...

Zingaretti a Bologna sfida Salvini : «Via i dl sicurezza - ius soli e ius culturae sono in agenda» : Discorso molto forte, quello di Nicola Zingaretti che ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. Il bersaglio principale è stato Matteo Salvini, ma strali sono arrivati anche per...

Pd - Zingaretti : “Con nuovo statuto partito più aperto”. Speranza : “Strada giusta - ho fiducia” : Prove di riavvicinamento tra Articolo 1 e il partito democratico. Domani, infatti, il partito di Nicola Zingaretti voterà la riforma dello statuto nel corso dell’Assemblea nazionale. “Sarà un partito molto più aperto, che offre la possibilità di un’aggregazione maggiore con le adesione online, un partito che si apre alla partecipazione delle persone molto più diretta e rendendo protagonista chi ne fa parte”, annuncia il ...

Speranza a Zingaretti : "Rifondare la sinistra è la strada giusta - se c'è coraggio" : “Rifondare è la parola giusta: ora dobbiamo cercare di mettere in campo una proposta, rimettere in discussione tutto per dare una casa a chi, a sinistra, non ce l’ha più”. Lo afferma il ministro della Salute e leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, colloquiando a distanza con l’iniziativa del Pd, a Bologna, ‘Gli anni 20 del 2000, Tutta un’altra storia’.“Io credo che chi ha ...

Giuseppe Conte a Marco Travaglio : "Un weekend in ritiro con Renzi - Di Maio e Zingaretti" : Prima le grane Ilva e manovra, poi Giuseppe Conte si godrà un bel "ritiro spirituale", un weekend di lavoro per fare squadra con i suoi ministri, o almeno quello che resterà del governo in carica. In una lunga intervista al Fatto quotidiano, di fronte a un Marco Travaglio rimasto oggi uno dei pochi

Ospedale Columbus di Roma verso la chiusura - a rischio 750 lavoratori e 258 posti letto. I sindacati : "Conte e Zingaretti silenti - servono fatti" : Rischia seriamente il fallimento l’Ospedale Columbus di Roma, 258 posti letto e 750 dipendenti tra medici, infermieri e personale, considerata clinica d’eccellenza in alcune specialistiche. Una situazione arrivata sull’orlo del baratro e che potrebbe assestare un altro duro colpo al sistema sanitario della Capitale, dove le liste d’attesa sono infinite e c’è carenza di posti per i pazienti. Domani ...

Pensioni - Zingaretti : ‘Su Quota 100 giusto trovare un compromesso’ : Mentre a Palazzo Chigi continuano i lavori per gli ultimi ritocchi alla manovra economica e finanziaria per il 2020 che la prossima settimana dovrebbe approdare in Parlamento, continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e in particolare sulla Quota 100, la misura introdotta in via sperimentale per tre anni dal precedentemente governo 'gialloverde' e che viene adesso confermata dall’esecutivo ...

Ergastolo ostativo - Bonafede attiva il ministero della Giustizia : ‘Priorità valutare conseguenze’. Zingaretti : ‘Una sentenza un po’ stravagante’ : La decisione della Consulta, poche settimane dopo quella della Corte europea dei diritti umani, di bocciare l’Ergastolo ostativo è destinata a far discutere la politica. Se il magistrato del Csm Nino Di Matteo ha chiesto una “reazione” proprio al Parlamento, la prima azione è arrivata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha fatto sapere di aver dato impulso agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per ...

Luigi Di Maio sconcertato da Giuseppe Conte : "Questa volta ha esagerato". Zingaretti in pressing sul premier : Va in pressing su Giuseppe Conte il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non vuole sentir parlare di "partito delle tasse e delle tessere". Così il premier, che ormai si fida più dei dem che dei Cinque Stelle ha deciso di aiutarlo. Per questo ha detto: "Chi non fa gioco di squadra è fuori dal govern

Nicola Zingaretti - il retroscena : "Crisi di governo? Elezioni subito e Giuseppe Conte candidato premier" : Giù la maschera, Nicola Zingaretti. Da tempo il segretario del Pd corteggia in modo serratissimo il M5s, chiedendo un'alleanza strutturale con i grillini al fine di "scongiurare" il rischio che Matteo Salvini possa vincere le Elezioni (o, almeno, col fine di provare a scongiurare il trionfo leghista

Riforma della giustizia - Zingaretti chiede il rinvio del blocco della prescrizione : “Prima ridurre i tempi dei processi e poi vediamo” : La prescrizione può diventare un problema per il governo. Se nei primi vertici sulla Riforma della giustizia i toni sono stati cauti e fiduciosi e gli esiti interlocutori, ora a chiedere un rinvio dell’entrata in vigore della legge – prevista per il primo gennaio – è il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il leader democratico non entra nel dettaglio, ma intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo scandisce: “Abbiamo ...