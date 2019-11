Zingaretti | Lavoriamo per l' Italia Non accetteremo altri picconatori

Fonte : affaritaliani

(Di domenica 17 novembre 2019) "Noi ribadiamo una scelta di sperimentare le alleanze. Sorrido quando dicono 'non vogliamo un accordo storico'. Mi fanno sorridere. Io dico solo che non si governa fra avversari politici. E quando dico 'vocazione unitaria' parlo ai leader, ma soprattutto alle persone che ci guardano. Governiamo per l'e non per accrescere noi stessi dando picconate alla coalizione". Lo ha detto Nicolaalla convention del Pd. Segui su affarni.it

