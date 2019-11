Zingaretti lavora ad alleanze larghe e blinda il governo

Fonte : agi

(Di domenica 17 novembre 2019) Quattromila persone sabato, tremila venerdì, altre 1.600 per la cena a sostegno di Stefano Bonaccini sabato sera. "E questo è solo l'inizio, ne vedremo delle belle", promette un raggiante Nicola. La tre giorni di assemblea aperta del Partito Democratico registra numeri inaspettati anche per i più ottimisti fra gli organizzatori e il leader dem approfitta della 'vetrina' per lanciare un segnale ale agli alleati della maggioranza: "Si va avanti governando bene, non stiamo lì a occupare le poltrone". E a chi paventa che sia il Pd are per il voto anticipato, risponde netto: "Noi non abbiamo alcuna tentazione di andare a votare, forse siamo la forza che con maggior determinazione chiede di sostenere le scelte che si fanno insieme. Ma è importante motivare l'esistenza deltutti i giorni, con il buon". Il messaggio ...

