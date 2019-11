Zingaretti chiede ius soli e ius culturae | «Nuova agenda di governo» Di Maio

Riforma della giustizia - Zingaretti chiede il rinvio del blocco della prescrizione : “Prima ridurre i tempi dei processi e poi vediamo” : La prescrizione può diventare un problema per il governo. Se nei primi vertici sulla Riforma della giustizia i toni sono stati cauti e fiduciosi e gli esiti interlocutori, ora a chiedere un rinvio dell’entrata in vigore della legge – prevista per il primo gennaio – è il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il leader democratico non entra nel dettaglio, ma intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo scandisce: “Abbiamo ...