Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) “La missione del Pd è mettersi al servizio per contrastare gli umori neri del Paese e organizzare il riscatto dell’Italia”. Con queste parole Nicolaha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. “Un partito diverso, ricco, inclusivo, per ricostruire una classe dirigente nazionale, in un rapporto che si è perso tra élite e popolo”, ha affermato ancora.Da Bologna,si rivolge “a chi non crede nell’esperimento” del nuovo Pd: “non vi illudete, il Pd non sarà mai un partito vecchio”. E aggiunge, con un riferimento implicito a Matteo Renzi: “Non si illudano. Chi combatte il Pd per rosicchiare qualche consenso si illude e scava la fossa per sé e per tutto il centrosinistra italiano. Il Pd è destinato comunque a rimanere il pilastro contro la ...

CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'Cambiamo e costruiamo un'alternativa all'arroganza della destra' - giuliog : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'Cambiamo e costruiamo un'alternativa all'arroganza della destra' - HuffPostItalia : Zingaretti: 'Cambiamo e costruiamo un'alternativa all'arroganza della destra' -