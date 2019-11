Vittorio Feltri su Conte | ' Modesto | a parte la pochette a quattro o tre punte'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Sono passati ormai diversi mesi da quandosottolineava che Giuseppepotesse essere considerato 'elegante', benché fosse 'di Foggia'. In quell'occasione dalla città pugliese si levarono diversi cori di indignazione per la frase provocatoria arrivata dal giornalista. A distanza di tempo il celebre giornalista torna a porre il proprio focus sullo stile del premier e sulla sua: lo fa, però, evidenziandola come particolare che rimane furori da quella che, secondo lui, sarebbe la modestia del Presidente del Consiglio, intesa come pochezza di capacità e personalità. Un concetto che viene espresso attraverso un editoriale apparso sull'edizione on line di Libero, un pezzo in cui, oltre che contro il premier, non manca di muovere critiche verso l'attuale governo ma anche di chiedere scusa a Salvini per aver giudicato erronea la scelta di far cadere il governo ...

