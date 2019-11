Vittorio Feltri lapidario su Venezia | Perché chi ci governa oggi non sa risolvere

Vittorio Feltri su Conte : 'Modesto - a parte la pochette a quattro o tre punte' : Sono passati ormai diversi mesi da quando Vittorio Feltri sottolineava che Giuseppe Conte potesse essere considerato 'elegante', benché fosse 'di Foggia'. In quell'occasione dalla città pugliese si levarono diversi cori di indignazione per la frase provocatoria arrivata dal giornalista. A distanza di tempo il celebre giornalista torna a porre il proprio focus sullo stile del premier e sulla sua pochette: lo fa, però, evidenziandola come ...

Vittorio Feltri : “Sono vecchio - fumo più che posso - sbevacchio… Sono sempre stato assistito da San Culo” : Vittorio Feltri è stato ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te di Notte su RaiUno e alla prima domanda del conduttore su che periodo sia questo che sta vivendo, ha risposto senza indugio: “Un trionfo! Sono diventato vecchio, ho 76 anni, Sono ancora vivo, sto abbastanza bene, fumo più che posso, sbevacchio anche qualche whiskino… eppure non demordo! E quindi questo mi sembra degno di una celebrazione!”. Feltri ha poi domandato chi fosse ...

Vittorio Feltri presenta il conto a Giuseppe Conte “governo ridicolo - incapace di guidare il paese” : Vittorio Feltri ritorna a parlare della crisi di governo provocata da Matteo Salvini e del governo giallofucsia ritenuto dal famoso giornalista un autentico disastro. Quel fatidico 9 agosto, secondo Feltri, in molti avevano pensato che il fatto di aver staccato la spina al governo avrebbe provocato effetti disastrosi per Matteo Salvini. Una perdita di consensi e una fine politica si era immaginata per il leader della Lega. Poi la ...

Vittorio Feltri ci ripensa : "Giuseppe Conte presto a casa - ora devo chiedere scusa a Salvini" : Quando Salvini mise in crisi il governo cosiddetto gialloverde eravamo tutti convinti che egli avesse commesso un grave errore dal costo ingente. Immaginavamo che avrebbe perso terreno politico, una sorta di suicidio anche sul piano dei consensi. Facciamo ammenda. Le cose sono andate diversamente p

Vittorio Feltri contro il governo : "I veneti rimpiangono per forza la Repubblica di San Marco" : Sono lontani i tempi della Repubblica di San Marco, ma non abbastanza da essere dimenticati dai veneti. Anzi, per Vittorio Feltri i cittadini nutrono ancora una certa malinconia per quello Stato nato nel 1848 dall'insurrezione cittadina contro il governo austriaco. Leggi anche: Feltri, la letterina

Vittorio Feltri - la letterina a Greta Thunberg e gretini : "Ambientalisti da strapazzo - prendetene atto" : Ormai gli ambientalisti spopolano. La moda ecologista dilaga in ogni strato sociale e non c' è verso di arginarla. Rassegniamoci a subirne le conseguenze devastanti. Ma ci sia almeno consentito di opporre al catastrofismo imperante alcune considerazioni basate sulla osservazione della realtà. Il sur

Retroscena Blogo : Vittorio Feltri nel cast de La repubblica delle donne? : Negli ultimi giorni TvBlog ha avuto modo di mostrarvi quali potrebbero essere alcuni degli ingredienti della seconda edizione de La repubblica delle donne inprocinta di riaprire i battenti a partire dal 27 novembre in prima serata su Rete 4, come ricordato dal promo che vi abbiamo potuto mostrare in anteprima. La repubblica delle donne 2019/20, il promo (Anteprima video) Il 27 novembre inizia ...

Giulia De Lellis ospite al Maurizio Costanzo show - i complimenti di Silvio Berlusconi e di Vittorio Feltri : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul palco del noto talk show: il successo inarrestabile del suo libro e le congratulazioni di altri illustri ospiti.

Vittorio Feltri - Occhetto e i comunisti italiani : "La balla sul muro - Mosca e Berlinguer" : Lunedì mattina ho partecipato al programma de La7 condotto dall' ottima Myrta Merlino e tra gli ospiti c' era Achille Occhetto, il quale sul finire degli anni Ottanta fu segretario, l' ultimo, del Partito comunista italiano, il più forte dell' Occidente. Nel 1989 cadde, come è noto, il muro di Berli

Vittorio Feltri dopo Otto e Mezzo attacca Lilli Gruber : "Sciocca comunista - insulta la Meloni? Benissimo..." : Il caso di Lilli Gruber contro Giorgia Meloni tiene ancora banco: martedì sera a Otto e Mezzo un confronto violentissimo, con la conduttrice acida e minacciosa nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. Definitivo il pensiero di Vittorio Feltri in materia. "La Gruber fa benissimo a maltrattare

Vittorio Feltri a Fuori dal Coro : "Mio padre era fascista. Sapete cosa ne penso?" : Rivelazione di Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, su Rete 4: "Nella vita sono stato tante cose ma mai fascista, se qualcuno mi accusa di fascismo mente sapendo di mentire", rimarca nel corso della lunga intervista. Continua il direttore editoriale di Libero: "Mio padre era f

Vittorio Feltri a Fuori dal Coro : "Perché i bambini ormai mi hanno rotto i cogli***" : Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, su Rete 4, con la sua solita ironia e irriverenza dice: "I bambini mi piacciono tantissimo, ma avendone fatti quattro mi sono anche un po' rotto i co**ioni". Poi alla domanda del conduttore: "Quanto durerà questo governo", il direttore edit

Stefano Fassina sull'Ex Ilva : "Sbagliato ripristinare lo scudo penale". Perché ha ragione Vittorio Feltri : Su Libero ne ha scritto più volte negli ultimi giorni Vittorio Feltri. Di cosa? Presto detto: del retaggio comunista, del pregiudizio contro gli imprenditori che è certamente tra le cause di quanto sta accadendo all'Ex Ilva, con la grande fuga di Arcelor Mittal dalle follie del governo e, in partico

Vittorio Feltri sull'Ilva - quelle vecchie parole profetiche : la falsa "catastrofe ambientalista" : La questione dell' Ilva comincia ad essere vecchia e ciononostante non si è mai risolta. Anni fa scrissi due pezzi a riguardo che mi sembrano ancora validi, per cui li ripropongo ai lettori di Libero. Contro i proprietari della fabbrica non è mai stata emessa una sentenza, per cui non si può dire ch