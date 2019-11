Vince Verstappen | disastro Ferrari in Brasile Vettel e Leclerc si scontrano a 5 giri

Formula 1 - gp del Brasile : Vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Live F1 - GP Brasile : disastro Ferrari - Vince Verstappen su Gasly : Ultimo giro - vince Verstappen, Gasly durissimo si tiene dietro Hamilton e conquista un incredibile secondo posto in volata. Quarto Sainz, poi le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi grande sesto....

Gp del Brasile : Verstappen Vince due volte - crash tra le due Ferrari : Seconda piazza per Gasly poi Hamilton. Al 66esimo giro lo scontro mentre Vettel tentava di sorpassare Leclerc: il tedesco tocca oil monegasco e vanno fuori entrambi

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Non ero imbattibile - incredibile Vincere così” : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile 2019 di F1. Una corsa emozionante e ricchissima di colpi di scena, dove la prima posizione è cambiata spesso anche in virtù di un range di strategie davvero ampio che ha permesso una differenziazione estrema. L’olandese con questo risultato è tornato in terza posizione nel Mondiale, scavalcando entrambe le Ferrari, ma ciò che importa è solo la vittoria: “Non ero imbattibile, anche ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel si buttano fuori - shock Ferrari! Verstappen Vince - seconda la Toro Rosso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 E la Ferrari? Torna a casa con l’ennesima brutta figura. Leclerc aveva effettuato una rimonta entusiasmante, Vettel invece non aveva brillato. Poi una battaglia allucinante all’ultimo sangue, con il monegasco ed il tedesco che si sono toccati, forando entrambi. Un doppio ritiro che fa malissimo! 19.51 Verstappen ha vinto meritatamente, nulla da dire. Hamilton ha chiuso terzo, ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Brasile 2019 : risultato e classifica gara. Verstappen Vince - incidente tra le due Ferrari! Gasly sul podio : Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che è andato in scena a Interlagos. Gara incredibile in cui è davvero successo di tutto, l’olandese si è imposto davanti a Pierre Gasly sulla Toro Rosso mentre Lewis Hamilton ha completato il podio ma è sotto investigazione per un contatto con Albon. Le due Ferrari si sono toccate tra loro a cinque giri dalla fine, Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel vuole Vincere ad Interlagos - Verstappen favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45: Di seguito i compound a disposizione dei team: The sets still in play for today’s race!#BrazilGP F1 - Max Verstappen : “L’obiettivo è Vincere il Mondiale nel 2020. Con Honda ci sono stati progressi importanti” : Quarto posto con 235 punti, a 14 lunghezze da Charles Leclerc: è questa la situazione dell’olandese della Red Bull Max Verstappen nella classifica del Mondiale piloti di F1. A due gare dal termine del campionato, che ha già premiato il britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il target di Max è quello di ottenere più punti possibili in Brasile e ad Abu Dhabi. Una stagione nella quale l’orange ha fatto vedere ottime cose, con i ...

Formula 1 - Hamilton mastica amaro : “giornata negativa - ma non posso sempre Vincere. Verstappen? Non è successo nulla” : Il pilota britannico commenta amaramente l’esito delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, chiuse al quinto posto Non proprio una giornata positiva per Lewis Hamilton ad Austin, il britannico chiude al quinto posto incassando tre decimi dal compagno di squadra Bottas, in pole per la quinta volta in stagione. photo4/Lapresse Una prestazione davvero da dimenticare per il pilota della Mercedes, apparso alquanto deluso ai microfoni di ...

Verstappen risponde a Hamilton e Vettel sono in F.1 per Vincere : AUSTIN (USA) - Max Verstappen torna sulla decisione dei commissari di gara di togliergli la pole position nel GP del Messico di domenica scorsa