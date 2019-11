Vince Marquez | Lorenzo dà l’addio alle corse

MotoGp – Il trionfo di Marquez e l’aiutino di Lorenzo : Honda Vince la classifica Team 2019 : Marc Marquez domina a Valencia, Jorge Lorenzo regala 3 punti: Honda vince anche la classifica dei Team di MotoGp 2019 Con l’ultima gara disputata a Valencia nel pomeriggio odierno, il calendario di MotoGp giunge al termine ed è subito tempo di tirare le somme. Per Honda è un successo su tutta la linea: titolo piloti, costruttori e Team sono una tripletta invidiabile per la casa giapponese. Grazie al primo posto di Marc Marquez, ...

Classifica MotoGP Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Marc Marquez Vince davanti a Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Al termine del Gran Premio di Valencia si chiude la lotta per la terza posizione nella Classifica del Mondiale della MotoGP: dietro a Marc Marquez, da tempo campione, ed Andrea Dovizioso, già aritmeticamente secondo, si posiziona Maverick Vinales, che scippa il terzo posto ad Alex Rins per appena sei punti. Sesto Danilo Petrucci, che precede di due lunghezze Valentino Rossi, settimo. Classifica FINALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez Honda ...

Moto Gp Malesia - Vince Viñales davanti a Marquez e Dovizioso. Quarto Valentino Rossi : Maverick Viñales si è aggiudicato il Gran Premio della Malesia di MotoGp, penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale, sul circuito di Sepang. Il pilota della Yamaha si è preso la rivincita sul connazionale Marc Marquez (Honda), che è arrivato secondo, e Andrea Dovizioso (Ducati), terzo. Valentino Rossi su Yamaha è arrivato Quarto. Viñales ha fatto gara di testa dall’inizio alla fine, tagliando per primo il traguardo con tre secondi di ...

Marquez - dominio mondiale. Dopo Marc in MotoGp - Alex Vince il titolo di Moto2 : fratelli nella storia : I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il più giovane Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fra

Moto2 – Binder Vince il Gran Premio della Malesia - ma Alex Marquez è campione del mondo! : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto dietro Binder, un piazzamento che gli permette di laurearsi campione del mondo Alex Marquez è campione del mondo di Moto2, allo spagnolo basta il secondo posto ottenuto in Malesia per ottenere il secondo titolo in carriera dopo quello di Moto3 ottenuto nel 2014. AFP/LaPresse Un primato storico per la famiglia di Cervera, dato che per la prima volta due fratelli riescono ad essere campioni iridati ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “La moto è eccezionale - proverò a Vincere anche a Sepang” : Marc Marquez non ha la minima voglia di fermarsi, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Gran Premio di Malesia 2019 di motoGP: Il campione del mondo prosegue imperterrito nel suo dominio consapevole di essere l’uomo da battere in ogni circuito e situazione. Arriva da un filotto di cinque vittorie consecutive, vola con 375 punti in classifica generale, quindi punta (da solo) alla ...

MotoGp - Marc Marquez Vince anche a Phillip Island : quinto successo consecutivo : Marc Marquez non si ferma più. Nonostante abbia già conquistato il motomondiale, lo spagnolo continua a volare sulla sua Honda e ottiene il quinto successo consecutivo. anche a Phillip Island, in Australia, ha dominato la corsa davanti al britannico Cal Crutchlow (Lcr Honda) e al pilota di casa Jack Miller (Ducati Pramac). Ottimo quarto posto per il 22enne italiano Francesco Bagnaia su Ducati Pramac, che raggiunge così il suo miglior risultato ...

