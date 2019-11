VIDEO MotoGP | Paolo Ciabatti | “Restiamo interessati a Zarco con Avintia | può far crescere

MotoGp – Paura a Valencia! Incidente shock per Zarco : cade e viene falciato dalla moto di Lecuona [VIDEO] : Grande Paura a Valencia per l’Incidente occorso a Johann Zarco: il pilota francese cade e viene colpito alle gambe, da dietro, dalla moto di Lecuona Incidente shock nell’ultima gara della stagione di motoGp. Johann Zarco ha rischiato grosso nelle fasi più calde della corsa di Valencia, venendo colpito dalla moto di Lecuona e uscendone, fortunatamente, solo acciaccato. Il pilota francese è finito fuori pista ed è stato ...

MotoGp – Semafori spenti al Ricardo Tormo : il VIDEO della partenza del Gp di Valencia : Semafori spenti a Valencia: è iniziato l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp E’ ufficialmente iniziato l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Al Ricardo Tormo di Cheste i Semafori si sono spenti per dare il via al Gp di Valencia, con Quartararo paritto dalla pole position, seguito da Marquez e Miller. Il francese del Team Petronas è riuscito a mantenere la prima posizione, ma deve fare attenzione al campione del ...

MotoGp – Valentino Rossi a Tu si que vales : Pierino46 porta il Dottore su Canale 5 [VIDEO] : Pierino conquista il pubblico di Tu si que vales: il cantastorie di Tavullia porta Valentino Rossi su Canale 5 E’ andata in scena ieri la quinta puntata Tu si que vales: tra i concorrenti che hanno regalato spettacolo ieri c’è stato anche Pierino46, il famoso cantastorie amico di Valentino Rossi. Pierino, dopo un ingresso che ha lasciato tutti senza parole, con addosso maglia e cappello dedicati al Dottore, ha subito messo in ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : lo svago dei fratelli Marquez in un concerto : Dopo le qualifiche ufficiali delle tre classi del Motomondiale nel GP di Valencia 2019, ultima tappa del calendario iridato, tutti i piloti si sono concessi un po’ di tempo libero: i fratelli Alex e Marc Marquez sono andati ad un concerto e Marc ha firmato molti autografi ad i fan presenti. Di seguito il VIDEO con i fratelli Marquez dopo le qualifiche del GP di Valencia 2019 del Motomondiale. VIDEO fratelli Marquez GP Valencia MOTOMONDIALE ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chi al mio posto? Complicato scegliere tra Alex Marquez e Zarco” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Non ho espresso il mio potenziale” : Valentino Rossi non è andato oltre il 12° posto nelle qualifiche del GP di Valencia, ultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, il “Dottore” non è riuscito a massimizzare la prestazione, concludendo il time-attack molto distante dalla pole-position del francese (compagno di marca) Fabio Quartararo (+0″976). Rossi si era presentato con un buon feeling in sella alla M1: il quarto tempo delle FP3 aveva ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Valencia 2019 : “In qualifica potevo fare meglio - ma sono fiducioso per domani” : Maverick Vinales guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il quarto posto nelle qualifiche del GP di Valencia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Yamaha anche se non ha conquistato la prima fila si dice soddisfatto del miglioramento sul passo gara, anche se ammette che nella Q2 poteva fare di più, per colpa di qualche problema all’anteriore. Lo spagnolo parte molto deciso in vista della gara di domani. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: ...

VIDEO Marc Marquez : “Mio fratello Alex vorrebbe correre in MotoGP - ma non è l’unica soluzione per Honda” : Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 e domani parte coi favori del pronostico per aggiudicarsi anche l’ultima gara dell’anno per il Mondiale MotoGP. Fuori dalla pista si continua però a discutere a proposito del futuro compagno di squadra del campione del mondo dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro da parte di Jorge Lorenzo. Uno dei possibili candidati sarebbe ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez GP Valencia 2019 : “Parto sempre per fare la pole ma Fabio è più vicino di quanto mi aspettassi” : Vola basso Marc Marquez dopo aver solo sfiorato la pole position nel Gran Premio di Valencia 2019 che chiude la stagione del Motomondiale. Lo spagnolo si è dovuto arrendere ancora al francese Fabio Quartararo ma afferma di aver mirato soprattutto alla prima fila per avere una posizione di partenza ottimale in vista di domani, e che si aspettava il transalpino ancora più lontano. “Quando parto lo faccio sempre per fare la pole, ma sono ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non ho mai spinto mio fratello alla Honda” : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: lo spagnolo Marc Marquez ha parlato a fine sessione del possibile arrivo del fratello Alex al suo fianco dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Di seguito la VIDEOintervista fatta a Marc Marquez al termine delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEOINTERVISTA Marc Marquez GP VALENCIA ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Pole di Quartararo - lontano Rossi : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: il francese Fabio Quartararo ha battuto di un soffio lo spagnolo Marc Marquez e partirà ancora al palo, mentre Valentino Rossi ha chiuso 12°. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEO highlights QUALIFICHE GP Valencia MotoGP ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : la gioia dei piloti in prima fila al termine delle qualifiche : Ultime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP, quelle che sono andate in scena sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia. Sul circuito spagnolo Fabio Quartararo ha posto il suo sesto sigillo nel time-attack, confermandosi centauro di altissimo profilo nel giro secco. Il transalpino, senza se e senza ma, è un grande talento e oggi l’ha dimostrato nuovamente. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Marc Marquez e l’australiano ...

VIDEO Marc Marquez pronto ad accogliere il fratello Alex in Honda : clamorosa indiscrezione in MotoGP : Marc Marquez-Alex Marquez prossima coppia in Honda? Sembrerebbe che la squadra giapponese ci stia pensando. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse dello spagnolo Jorge Lorenzo, la scuderia di Tokyo si è trovata con una sella inoccupata nel prossimo Mondiale 2020 di MotoGP. Chi allora potrà affiancare l’otto volte campione del mondo? A quanto pare, il vincitore del titolo in Moto2 potrebbe essere un buon profilo per la casa nipponica, ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : highlights e sintesi prove libere : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le prove libere della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: il francese Fabio Quartararo ha preceduto nella FP2 gli spagnoli Maverick VInales e Marc Marquez, mentre Valentino Rossi è scivolato all’inizio della seconda sessione, dove non è andato oltre il 14° tempo. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle prove libere del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEO ...