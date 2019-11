VIDEO Jorge Lorenzo e la festa per il ritiro | petardi in pista | poi il burn-out e la

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chi al mio posto? Complicato scegliere tra Alex Marquez e Zarco” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

VIDEO Jorge Lorenzo si ritira - la commovente standing ovation dei piloti : 5 titoli mondiali, 68 vittorie, 152 podi e 69 pole-position: sono questi i numeri di Jorge Lorenzo. L’iberico della Honda, oggi, ha preso la sua decisione: lasciare il mondo delle corse. Una notizia che, da tempo, era nell’aria, ma che l’iberico aveva smentito, anche duramente, non ammettendo che questo argomento venisse affrontato non dai diretti interessati. Oggi, nell’appuntamento con la stampa, Lorenzo ha chiarito i ...

VIDEO Jorge Lorenzo - brutta caduta a bassissima velocità nella FP4 del GP di Malesia : Jorge Lorenzo conferma tutte le difficoltà di questo periodo e non va oltre un deludentissimo 18esimo posto nelle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo non riesce proprio a ingranare in sella alla Honda e oggi si è anche reso protagonista di una stranissima caduta a bassissima velocità durante le prove libere 4 a Sepang. Di seguito il VIDEO della caduta di Jorge Lorenzo. VIDEO caduta Jorge ...

VIDEO Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Obiettivo? Che torni un pilota vincente. La moto nuova? È presto” : Jorge Lorenzo fatica a raccogliere risultati degni di nota e anche nelle prove libere del GP di Malesia non ha certamente brillato. Lo spagnolo è sempre più in crisi di risultati con la Honda e il team prinicipal Alberto Puig ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Non si è mai trovato bene con la moto, la situazione dispiace a Jorge Lorenzo e alla Honda. L’obiettivo è che lui si ritrovi con la moto e che torni un ...

VIDEO Moto2 - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi prove libere. Jorge Martin il più veloce - Alex Marquez terzo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2. Doppia sessione per la classe di mezzo, Jorge Martin è stato il migliore della classifica combinata ed è risultato il più veloce davanti a Nagashima e ad Alex Marquez mentre gli italiani sono più attardati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP di Malesia per la Moto2. VIDEO highlights ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Australia 2019 : “Collo e colonna stanno soffrendo. Ho chiarito con Marquez” : Giornata di prove libere davvero molto complicata per Jorge Lorenzo che ha incominciato nelle retrovie il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il centauro della Honda si è reso protagonista anche di un discusso contatto con Marc Marquez e ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Questa non è la pista migliore per me. Il collo e la colonna stanno soffrendo, sarà dura ...

VIDEO Jorge Lorenzo : “La Honda non è fatta per il mio stile di guida ma rimango qui” : Ennesima giornata difficile per Jorge Lorenzo che è finito fuori dalla zona punti nel GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha raccontato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Bisogna tenere in conto tutti i fattori. La moto per il momento non è fatta per il mio stile di guida, devo sempre guidare in maniera forzata e non naturale. Gli infortuni mi hanno fatto male. Il fatto che la Honda fosse concentrata sul ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere : Non sembra avere fine il calvario di Jorge Lorenzo alla Honda HRC. Lo spagnolo è entrato in un vortice di negatività da cui non sembra in grado di uscire in tempi celeri, come testimoniano le difficoltà incontrate anche quest’oggi nella prima giornata di prove libere in Giappone sulla pista di Motegi. Il maiorchino ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata a quasi 2″ di ritardo dalla vetta, confermandosi il pilota Honda ...

VIDEO Jorge Lorenzo - GP Thailandia 2019 : “Sempre un piacere venire qui - non ho esperienza in pista” : Lo scorso anno non fu un’esperienza fortunata, terminata subito con una brutta caduta. Jorge Lorenzo torna in Thailandia, per il GP di Burinam: l’iberico si testerà sulla pista asiatica e l’obiettivo è quello di fare bene, provando magari a stare con i migliori. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia: LE PAROLE DI Jorge Lorenzo gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non un grande risultato - ma piccoli passi in avanti” : Nonostante il 20esimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, Jorge Lorenzo vuole guardare positivo in vista della gara di domani. Il maiorchino, che sta lottando da tempo con una Honda che proprio non riesce a digerire, specialmente in frenata ed in ingresso di curva, spiega di avere notato comunque alcuni piccoli passi in avanti nella giornata odierna, che lo fanno sperare in un miglioramento dopo settimane ...