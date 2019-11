VIDEO Johann Zarco | “Porte ormai quasi chiuse in Honda | potrei tornare in Moto2”

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : Johann Zarco falciato dalla moto di Lecuona : Uno degli incidenti più incredibili di sempre. Johann Zarco scivola in curva 6 e, mentre stava tornando a piedi fuori dalla ghiaia, per sua sfortuna sopraggiunge la moto di Iker Lecuona, caduto a sua volta, che lo falcia di netto. Per il francese grande spavento, ma a quanto pare nessun danno. Davvero un sospiro di sollievo. Andiamo a rivedere quanto accaduto in curva 6. VIDEO: L’INCIDENTE DI Johann Zarco ...

VIDEO Johann Zarco - GP Australia 2019 : “La maggioranza non voleva correre” : Il forte vento che ha spazzato la pista nel corso della giornata del sabato del GP d’Australia 2019, ha fatto rinviare le qualifiche della MotoGP. Johann Zarco ha detto la sua ai microfoni di Sky dopo la decisione del rinvio: “La maggioranza non voleva correre, ma per c’era l’opportunità di fare qualcosa”. VIDEO INTERVISTA Johann Zarco GP Australia MOTOGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...