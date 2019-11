VIDEO F1 | la Ferrari compie 90 anni

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Risultato soddisfacente - la Ferrari funziona” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Show Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Doppietta della Ferrari nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul tracciato di Interlagos. Le Rosse si sono messe in evidenza a San Paolo e hanno fatto la differenza, micidiale uno-due di Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno messo in fila tutti i rivali a incominciare da Lewis Hamilton e ora andranno a caccia della pole position nelle qualifiche di oggi: potrà riuscirci il tedesco ...

Ferrari Roma - Elkann presenta a Mattarella la nuova sportiva - VIDEO : Dopo la presentazione in anteprima mondiale della nuova Ferrari Roma, il presidente della Ferrari John Elkann e il vice presidente Piero Ferrari sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale hanno presentato la nuova sportiva. Elkann, all'uscita del Quirinale, ha affermato: " stato un onore mostrare la Ferrari Roma al Presidente Mattarella. Nel suo nome è racchiuso il meglio del nostro Paese: eleganza, ...

Tuta Ferrari - cavallo ‘Rosso’ e… pit stop : splendido omaggio di Gina Schumacher a papà Michael [VIDEO] : La figlia del sette volte campione del mondo di Formula 1 ha svolto la prova di freestyle a Fieracavalli vestita con la Tuta Ferrari, in omaggio al padre Casco in testa, Tuta Ferrari addosso e cavallo completamente vestito di rosso. L’omaggio di Gina Maria Schumacher per papà Michael è di quelli che fanno emozionare, ponendo l’accento sul legame profondo che lega una famiglia colpita da un dolore davvero grande. In occasione ...

MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

VIDEO Toto Wolff : “Futuro di Hamilton in Ferrari? C’è questo sogno - al momento lui è la nostra priorità” : Lewis Hamilton si è laureato domenica scorsa Campione del Mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera, un traguardo sensazionale raggiunto con grande merito anche grazie ad un team eccezionale che gli ha consentito di portare a casa cinque degli ultimi sei titoli iridati a partire dal 2014. La Mercedes domina il circus da 6 stagioni a questa parte come testimonia il ruolino di marcia perfetto fatto da 12 titoli complessivi tra Mondiale ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : highlights e sintesi della gara. Bottas in trionfo - Hamilton campione - Ferrari disastrosa : Ad Austin si è corso il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo in Texas dove Valtteri Bottas ha vinto la gara e Lewis Hamilton si è laureato campione del Mondo per la sesta volta in carriera: doppietta della Mercedes su un tracciato ostico col finlandese, scattato dalla pole position, che è riuscito a precedere il compagno di squadra superandolo a poche tornate dal termine. Giornata da incubo per la Ferrari: ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : il team radio della Ferrari a Charles Leclerc dopo il guasto tecnico accusato da Vettel : Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 si è complicato già nel primo giro per la Ferrari con gli enormi problemi di sottosterzo accusati da Sebastian Vettel. Il tedesco ha fatto molta fatica dalle prime curve retrocedendo dalla seconda piazza in griglia alla settima anche alle spalle di Ricciardo e Norris. Pochi giri più tardi Vettel si è ritirato per un cedimento improvviso della sospensione posteriore destra accendendo così un ...

VIDEO Sebastian Vettel si ritira nel GP USA 2019 : si rompe la sospensione della Ferrari : Domenica estremamente negativa per la Ferrari ad Austin (Stati Uniti), sede del terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato del Texas la Rossa è incappata in una prestazione estremamente negativa nel giorno del sesto titolo del britannico Lewis Hamilton e del successo di tappa del finlandese Valtteri Bottas. La quarta posizione del monegasco Charles Leclerc è da associare al ritiro del tedesco Sebastian Vettel, costretto ad alzare ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : problemi nel pit-stop di Charles Leclerc - sosta lunga per il ferrarista : Probabilmente la peggior domenica dell’intero 2019 per la Ferrari. La scuderia del Cavallino è implosa ad Austin rimanendo fuori dal podio con entrambe le vetture per la prima volta dopo la gara di Barcellona disputata a maggio. Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro per un cedimento strutturale della sua sospensione posteriore destra, mentre Charles Leclerc non ha mai trovato il ritmo per poter competere con i primi 3. Di seguito il ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : la strategia della Ferrari dopo il problema di Leclerc : Un grandissimo lavoro sulla monoposto di Charles Leclerc, la sostituzione della power unit e tantissimi dubbi. Il problema nelle FP3 al motore del monegasco ha costretto i meccanici della Ferrari agli straordinari in vista di qualifiche e gara per il GP degli USA in quel di Austin. Andiamo a scoprire la possibile strategia della Rossa in questo VIDEO. VIDEO F1, GP USA 2019: LA strategia della Ferrari PER Leclerc Foto: Lapresse

Formula 1 – Fuma la Ferrari di Leclerc nelle FP3! Problema al motore : Charles rischio penalità [VIDEO] : Problema al motore per Charles Leclerc nelle FP3 di Austin: il pilota Ferrari finisce fuori pista alla curva 19 e aspetta di conoscere l’eventuale penalità Il sabato di Austin si apre con una brutta notizia per la Ferrari. All’inizio delle FP3 Charles Leclerc ha riscontrato un Problema al motore che lo ha fatto finire fuori pista alla curva 19. Una gran quantità di fumo è fuoriuscita dalla Ferrari del pilota monegasco che ha ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : momenti salienti e highlights delle prove libere. Le Ferrari inseguono Hamilton : Venerdì riservato alle prove libere del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Austin. Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 e ha fatto capire di essere in grandissima forma al volante della sua Mercedes ma le Ferrari hanno risposto presente e sono comunque in scia al britannico: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno grandi protagonisti nel weekend e punteranno alla pole ...