VIDEO F1 | GP Brasile 2019 | partenza e primo giro Verstappen conserva la testa | Vettel

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il ritiro di Valtteri Bottas - si rompe il motore della Mercedes! : Valtteri Bottas si è dovuto ritirare nel corso del GP del Brasile 2019 a causa di un problema al motore della sua Mercedes. Il finlandese era in lotta con Charles Leclerc nella fase centrale della penultima prova del Mondiale F1 e probabilmente ha sforzato troppo il propulsore della Freccia d’Argento che lo ha lasciato a piedi proprio sul più bello. Di seguito i VIDEO del ritiro di Valtteri Bottas durante il GP del Brasile ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc - spettacolare sorpasso su Raikkonen alla prima chicane! : Charles Leclerc si è reso protagonista di un bellissimo sorpasso su Kimi Raikkonen nelle battute iniziali del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi a Interlagos. Il monegasco doveva rimontare dalla quattordicesima posizione e con un ritmo indiavolato si è riportato sul finlandese sverniciandolo alla prima chicane. In quel frangente il pilota della Ferrari era risalito fino al sesto posto ma poi ...

DIRETTA MESSICO BRASILE U17/ VIDEO streaming tv : il cammino della Tricolor : DIRETTA MESSICO BRASILE U17 streaming Video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della finale posto dei Mondiali Under 17, 17 novembre,.

Formula 1 - scontro fratricida tra Vettel e Leclerc in Brasile : ecco l’incidente che fa infuriare la Ferrari [VIDEO] : A cinque giri dalla fine del Gran Premio del Brasile, Vettel e Leclerc entrano in contatto e si auto-eliminano facendo infuriare il team principal Binotto E’ il giro numero 66 dei 71 previsti, le due Ferrari sono in lotta per il quarto posto. Leclerc fredda Vettel alla prima curva, sorprendendolo all’interno e prendendosi la posizione con una manovra pazzesca. Il tedesco però non ci sta così sul rettilineo prova a ripassare ...

VIDEO incidente Vettel-Leclerc - disastro Ferrari nel GP Brasile F1 2019 : battaglia folle e doppio ritiro : Clamoroso incidente tra le due Ferrari a cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Charles Leclerc stavano lottando per il quarto posto alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, il monegasco ha superato il compagno di squadra alla prima chicane ma poi sul rettilineo successivo il tedesco ha cercato il controsorpasso. Proprio in quel momento i due piloti si sono toccati tra loro e i ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a San Paolo : il VIDEO della partenza del Gp del Brasile : Verstappen resta primo, Hamilton supera Vettel, mentre Leclerc guadagna 4 posizioni: la partenza del Gp del Brasile Si spengono i semafori nel Gp del Brasile, penultima gara del calendario di Formula 1. La pioggia del venerdì ha lasciato spazio al caldo che brucia la pista di San Paolo al momento della partenza. partenza super per Max Verstappen che mantiene la prima posizione, dietro di lui Hamilton supera Vettel. Leclerc guadagna subito ...

Formula 1/ Streaming VIDEO Sky Go gara Gp Brasile 2019 Interlagos : Formula 1 Streaming video Sky Go gara Gp Brasile 2019 Interlagos: gli orari tv, come seguire la corsa su Sky e Tv8 oggi, domenica 17 novembre 2019.

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il meglio delle qualifiche : Ieri, nella serata italiana si sono disputate le qualifiche ufficiali del GP del Brasile 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nel time-attack, andato in scena sul circuito di Interlagos, che ospita il GP del Brasile 2019 del Mondiale di F1. VIDEO qualifiche DEL GP Brasile F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Verstappen in pole davanti a Vettel e ad Hamilton. Leclerc 14° : Le penultime qualifiche del Mondiale 2019, sul tracciato di Interlagos (Brasile), sorridono a Max Verstappen che conquista la sua seconda pole-position stagionale, precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Charles Leclerc è quarto, ma per via della penalità di 10 posizioni, sarà 14°. Di seguito gli highlights del time-attack: VIDEO F1, GP Brasile 2019: highlights e sintesi delle ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono molto deluso da me stesso” : Le qualifiche del GP del Brasile non hanno sorriso al monegasco Charles Leclerc. Il monegasco, alfiere della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo del time-attack nel penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il 22enne del Principato non è riuscito a massimizzare la sua prestazione come avrebbe desiderato, per via di un errore nel tentativo decisivo. Charles, c’è da dire, dovrà scontare la penalità di 10 ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Risultato soddisfacente - la Ferrari funziona” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : l’errore di Charles Leclerc in FP3 al dettaglio : Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione nelle FP3 del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1. Il monegasco sta utilizzando la quarta unità del propulsore di questa stagione e per questo dovrà scontare 10 posizioni sulla griglia di partenza e sarà impossibilitato a lottare per la pole nelle qualifiche che inizieranno alle 19:00. Durante le prove libere della mattina il talento di casa Ferrari, grazie al motore più fresco, avrebbe potuto ...