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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11 | 30 Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11:30 (Di domenica 17 novembre 2019) Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA LATINA E LA NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA A POMEZIA TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI STA IN CODA A CURA DI VETRALLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SANT’ANGELO IN DIREZIONE VETRALLA A CERVETERI TRAFFICO RALLENTATO ...
Fonte : romadailynews

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