romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 17 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsAutostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale - Affaritaliani.it
Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA A GENZANO RALLENTAMENTI TRA VIA ANGELO RESTA E VIA FRATELLI COLABONA IN DIREZIONE VELLETRI MENTRE SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE NETTUNENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CHIUSA L’INTERA TRATTA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA LA STATALE APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA A GENZANO DI Roma TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ACHILLE GRANDI ALL’ALTEZZA DI VIA DOTTORE FRANCAVILLA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA CARROCETO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA Roma LIDO LA CIRCOLazioNE è SOSPESA TRA ACILIA E LIDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL TRAFFICO FERROVIARIO LINEA DIRETTISSIMA Roma-FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SETTEBAGNI E CAPENA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO SULLA LINEA EXTRAURBANA Roma CIVITACASTELLANA LA CIRCOLazioNE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE ATTIVATO SERVIZIO BUS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL TRAFFICO FERROVIARIO LINEA DIRETTISSIMA Roma-FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SETTEBAGNI E CAPENA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO SULLA LINEA EXTRAURBANA Roma CIVITACASTELLANA LA CIRCOLazioNE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE ATTIVATO SERVIZIO BUS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL TRAFFICO FERROVIARIO LINEA DIRETTISSIMA Roma-FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SETTEBAGNI E CAPENA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO SULLA LINEA EXTRAURBANA Roma CIVITACASTELLANA LA CIRCOLazioNE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE ATTIVATO SERVIZIO BUS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL TRAFFICO FERROVIARIO LINEA DIRETTISSIMA Roma-FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO AD UN TRENO TRA SETTEBAGNI E CAPENA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO SULLA LINEA EXTRAURBANA Roma CIVITACASTELLANA LA CIRCOLazioNE INTERROTTA SULLA TRATTA SANT’ORESTE CATALANO PER VERIFICA TECNICA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA BIS RIMOSSO INCIDENTE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO A COLLEFERRO DOVE SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO SULLA CASSIA-BIS DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; SULLA VIA TIBURTINA PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA VIA CASSIA DOVE SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANESE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 16 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ...