Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 17 novembre 2019) A, durante la notte, i valori di pressione e vento sono stati diversi da quanto previsto e hanno fatto registrare livelli di marea più ridotti

quotidianodirg : Venezia, si attende picco di 160 centimetri per le 13 di oggi - omalamentsoio : RT @claudio_2022: Lacrime di coccodrillo. È dal 1985, anno in cui Craxi presentò il progetto Mose ad Amburgo. Sono passati 34 anni e ancora… - Notiziedi_it : VENEZIA, SI ATTENDE PICCO DI 160 CENTIMETRI PER LE 13 DI OGGI -