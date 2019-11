Venezia | Piazza San Marco sommersa

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta : picco massimo arrivato a 150 cm. Chiusa Piazza San Marco : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - era prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello avrebbe dovuto tocare i 160...

A Venezia - atteso nuovo picco; sale il livello dell’Arno : la diretta da Piazza San Marco e da Firenze : Confermato un picco di 155-160 centimetri alle ore 13, il fiume di Firenze oltre il primo livello di guardia

Acqua alta a Venezia - chiusa piazza San Marco : atteso il picco di 160 cm : Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160...

Acqua alta a Venezia - piazza San Marco è sommersa : chiusa ai pedoni - picco di 137 centimetri : In attesa del piccolo di 160 centimetri previsto per le 13, l'Acqua continua a salire e a far paura a Venezia. In particolare, piazza San Marco risulta completamente sommersa ed è stata chiusa al pubblico, mentre lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo.Continua a leggere

Acqua alta a Venezia - piazza San Marco è sommersa : chiusa - picco di 137 centimetri : In attesa del piccolo di 160 centimetri previsto per le 13, l'Acqua continua a salire e a far paura a Venezia. In particolare, piazza San Marco risulta completamente sommersa ed è stata chiusa al pubblico, mentre lungo le calli i negozi e i bar che hanno scelto di rimanere aperti hanno alzato le paratie di metallo.Continua a leggere

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta super-marea : atteso per le 13 un nuovo picco di 160 cm. Chiusa Piazza San Marco : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe tocare i 160 centimetri...

Acqua alta a Venezia - torna la piena : piazza San Marco allagata : Confermata la previsione del Centro Maree, un nuovo picco di piena a 160 cm dovrebbe arrivare intorno alle 12.30

Azzurri a piazza San Marco Venezia si rialzerà : Il successo in Bosnia, il ritorno in Italia e l'abbraccio a una città che sta vivendo un momento molto complicato. Dopo la convincente vittoria

La Nazionale in piazza San Marco : “Venezia si rialzerà” : Una delegazione guidata dal Presidente della Figc Gravina si è recata in centro per portare la vicinanza e la solidarietà di tutti gli azzurri

Delegazione degli Azzurri in piazza San Marco : "Venezia si rialzerà" : “Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza”. C’è commozione e solidarietà, ma anche speranza, nella parole di Gianluca Vialli, capoDelegazione della Nazionale di calcio, che oggi ha fatto una visita nel centro della città e a piazza San Marco con il presidente della Figc Gabriele Gravina, e il portiere della nazionale Gigi Donnarumma.“Venezia ...

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Venezia - chiusa piazza San Marco e stop ai vaporetti. Basilica : a rischio marmi e mosaici DIRETTA : Rimane la paura a Venezia, anche se per ora le previsioni del picco di acqua alta a 160 cm sono scongiurate. Resta chiusa piazza San Marco ed è stata decisa la chiusura di Palazzo Ducale...

Venezia - chiusa piazza San Marco e stop ai vaporetti. Franceschini fa sopralluogo DIRETTA : Rimane la paura a Venezia, anche se per ora le previsioni del picco di acqua alta a 160 cm sono scongiurate. Resta chiusa piazza San Marco ed è stata decisa la chiusura di Palazzo Ducale...

Venezia - sindaco chiude piazza San Marco per l’acqua alta. Anche a Chioggia - chiuso centro storico : "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, ...