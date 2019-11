Fonte : tg24.sky

(Di domenica 17 novembre 2019) “Ho aspettato duedall’acqua altissima di quella notte per cercare le parole che potessero essere più giuste possibili”. È così che, campionessa di nuoto (FOTO), ha spiegato a Sky Tg24 il suo post su Instagram di qualche giorno fa. Un post in cui ha parlato della situazione d’emergenza aper l’acqua alta e che ha fatto molto discutere. “Era il risultato che volevo ottenere”, ha detto la nuotatrice (MALTEMPO, GLI AGGIORNAMENTI). “Sono” “Sono nata in provincia di, mia madre è nata ae metà della sua famiglia abita a Murano. Quindi sonoabbastanzagià in primis per la nostra famiglia”, ha raccontato. “Spero –ha aggiunto – di aver dato un po’ di vicinanza alle persone che si trovano con l’acqua alla gola in questi. Siamo sempre lì col”. Nel suo messaggio su Instagram, la ...

GianniVaretto : RT @SkyTG24: Venezia, Federica Pellegrini: giorni difficili, lì col pensiero. VIDEO - SkyTG24 : Venezia, Federica Pellegrini: giorni difficili, lì col pensiero. VIDEO - ilfaroonline : Federica Pellegrini, una voce per Venezia: “La mia terra soffre, smettiamo di parlare e agiamo”… -