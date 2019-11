Venezia e Mose | l’Italia segue la strada delle nomine emergenziali | ma è una soluzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Dopo l’alluvione che ha allagato, la ministraInfrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha nominato il nuovo commissario straordinario per il: si tratta di Elisabetta Spitz, che ha detto che intende completare l’opera – la cui costruzione è iniziata nel 2003 – entro il 2021. Il sindaco di, invece, è stato nominato commissario per la gestione della ricostruzione dal Consiglio dei Ministri. La settimana prossima, infine, Calogero Mauceri sostituirà Marco Rettingheri nella carica di commissario straordinario per il Terzo Valico e il nodo ferroviario di Genova: un commissariamento arrivato dopo l’inchiesta della magistratura che aveva portato in carcere per corruzione i vertici del consorzio Cociv durante i lavori di realizzazione dei 53 chilometri di ferrovia Novi Ligure a Genova. Tre commissari nominati in una sola settimana, che proseguono una ...

BarillariM5S : In Germania è costato 200 Milioni e funziona . In Italia 5 miliardi e non va. Ora ci chiedono pure l'sms solidale d… - Mov5Stelle : Zaia non sa perché il #Mose di Venezia non funziona. Lo aiutiamo? - renatobrunetta : #Mose Colpa del centrodestra? Lascio al giovane bibbitaro Di Maio tutta la sua ignoranza. Potrei dire che è colpa d… -