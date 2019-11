Venezia ancora sommersa Allerta meteo per undici regioni DIRETTA

Piove su tutta l'Italia. A Venezia è ancora emergenza : Il picco di acqua alta a Venezia di oltre 1 metro e mezzo e i danni per milioni di euro non sono gli unici problemi causati dall'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l'Italia. La neve dei giorni scorsi ha messo in ginocchio l'Alto Adige, dove da stamattina ci sono vallate isolate, oltre 60 strade chiuse, passi di montagna inagibili per rischio valanghe, la ferrovia del Brennero interrotta a Bolzano a causa una frana caduta ...

Ancora allagata la libreria Acqua Alta di Venezia : Elisa Sartarelli Stanno già arrivando le prime donazioni di volumi destinati alla libreria Acqua Alta, attualmente Ancora allagata. Intanto si lavora per tornare alla normalità. La libreria Acqua Alta di Venezia rialza la testa dopo l’allagamento. L’Acqua è Ancora presente in questa particolare libreria, che è comunque operativa. Attraverso la pagina Facebook libreria Acqua Alta, dalla libreria si ringraziano tutte le persone che da ...

Ancora acqua alta a Venezia - costa il Mose non basta per salvarla : Ancora acqua alta a Venezia. Il Centro Maree comunica che alle ore 11.55 e' previsto un picco di 105 cm, una stima ridotta rispetto ai 115 previsti

Venezia - il record storico deve ancora arrivare : ecco quanto si toccherà il picco di 160 cm : La tregua è durata poco. Venezia è tornata a fare i conti con la paura. E in città sono tornate a risuonare le sirene dell' allarme. Dopo i 187 centimetri di martedì, ieri la marea ha toccato quota 154 centimetri, ovvero il massimo rilevato alla Punta della Salute alle 11,26. Piazza San Marco, già a

Venezia - è ancora emergenza acqua alta : 8.50 Continua l'emergenza acqua alta, a Venezia. Il centro maree del Comune ha fatto sapere che il livello dell'acqua si manterrà ancora per diverso tempo su valori elevati. Il prossimo picco alle 11.55 è previsto di 115 cm. Per domani è prevista una marea sui 140 cm alle 11.20. Oggi si recheranno in visita a Venezia il presidente del Senato, Casellati, e il ministro dell'Interno, Lamorgese. Tutte le scuole, nonché molti uffici e negozi ...

Tutti con Venezia - ma Venezia ha ancora paura : Tutta l’Italia è con Venezia, ma Venezia ha ancora paura. Oggi si è presentato anche Silvio Berlusconi che con le galosce ai piedi ha attraversato Piazza San Marco. Tanto che alcuni turisti stranieri l’hanno scambiato per il premier: “Who is he? Aahhh... Berlusconi, the prime minister”. Ansia e speranza nella città lagunare. Che si legge nei volti e nelle parole dei Veneziani, dei turisti, dei ...

Maltempo - ancora allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

Acqua alta Venezia : 113 cm alle 10 : 30 - ma “non siamo ancora usciti dall’emergenza” [FOTO] : Si è fermato a 113 centimetri alle ore 10:30, rilevati alla Punta della Salute, il picco della marea di stamani a Venezia. Il bel tempo e l’assenza di vento hanno scongiurato una massima prevista di 120 centimetri. Ora l’onda di marea è in calo. “Non siamo ancora usciti dall’emergenza, avremo ancora ore di alta marea che comporterà ulteriori danni“: lo h dichiarato Emanuela Carpani, soprintendente Archeologia, Belle ...

La visita di Conte in una Venezia ancora ferita : Articolo aggiornato alle 23.20 Il giorno dopo la seconda acqua alta di sempre, appena 7 centimetri sotto i 194 centimetri dell'acqua granda del 4 novembre 1966, Venezia è una città ferita. Scuole, negozi e molti uffici sono chiusi, e i turisti continuano a sciamare nelle calli e sui ponti con le galosce di plastica colorata a proteggere scarpe e gambe fino al ginocchio. Gli abitanti, ridotti a pochi più di 50 mila dai ...

Perché Venezia non ha ancora un piano per affrontare i cambiamenti climatici? : (Foto: Getty Images) I danni dovuti all’allagamento di Venezia delle ultime ore dovranno essere quantificati a emergenza rientrata, ma si parla già di cifre altissime. Danni che toccano soprattutto il patrimonio storico-artistico di una città-museo ammirata e visitata dai turisti di tutto il mondo. Eppure, nonostante il clima stia vistosamente cambiando e episodi di allagamento non siano sconosciuti a una città ovviamente vulnerabile alle ...

Venezia - danni ingenti e due morti : la città affonda ed il Mose ancora non c'è : Venezia affonda. E, purtroppo, non è un modo di dire. Ieri, il picco straordinario di marea da 187 centimetri ha messo in ginocchio la città lagunare e, nella mareggiata che si è abbattuta in serata sull'isola di Pellestrina, due persone hanno perso la vita. Oggi è atteso un nuovo picco e, mentre il sindaco Brugnaro richiederà lo stato di calamità, ritorna la polemica per l'incompiuto Mose. Acqua alta a Venezia: due morti e San Marco ...

Acqua alta - Venezia è in ginocchio : le sirene suonano ancora - grande preoccupazione per la sciroccata di Venerdì 15 : L’Acqua alta a Venezia è un fenomeno meteorologico sempre più frequente. Il picco di +187cm di ieri sera, oltre a sfiorare il record storico di sempre dell’alluvione della disastrosa alluvione del 4 novembre 1966 (+194cm), conferma il trend degli ultimi anni con un brusco aumento della frequenza di fenomeni eccezionali nella Laguna. Infatti nella classifica delle dieci più alte maree della storia Veneziana, abbiamo ben due episodi ...